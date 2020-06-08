В Молдове подтверждены еще 107 случаев инфицирования коронавирусом

Общее количество подтвержденных заражений COVID-19 в Молдове, по данным Минздрава, достигло 9 тысяч 807.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 107 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, 5 из них в Приднестровском регионе, сообщили в воскресенье в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее количество официально диагностированных COVID-19 в Молдове достигло 9 тысяч 807 человек. Из них активных случаев заражения — 3 тысячи 716.

По данным ведомства, за последние сутки были проведены 568 тестов, повторно из них 164.

В тяжелом состоянии находятся 318 пациентов, из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 24 человека.

Вместе с тем, диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у еще 7 сотрудников системы здравоохранения, всего в секторе - тысяча 784 случая заболевания.

Общее число излечившихся, в свою очередь, в понедельник увеличилось на 100, теперь их - 5 тысяч 738. Однако в течение суток от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, скончались еще 12 человек. Всего летальных исходов пациентов с COVID-19 - 353.

В Молдове действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova