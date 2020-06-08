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В Молдове подтверждены еще 107 случаев инфицирования коронавирусом

© AFP 2020 / RIJASOLO
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1311)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200608/30511744/v-moldove-podtverzhdeny-esche--sluchaev-infitsirovaniya-koronavirusom.html

Общее количество подтвержденных заражений COVID-19 в Молдове, по данным Минздрава, достигло 9 тысяч 807.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 107 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, 5 из них в Приднестровском регионе, сообщили в воскресенье в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее количество официально диагностированных COVID-19 в Молдове достигло 9 тысяч 807 человек. Из них активных случаев заражения — 3 тысячи 716. 

По данным ведомства, за последние сутки были проведены 568 тестов, повторно из них 164.

Лаборатория. Архивное фото
© Sputnik / Pavel Lisitsin
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В тяжелом состоянии находятся 318 пациентов, из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 24 человека.

Вместе с тем, диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у еще 7 сотрудников системы здравоохранения, всего в секторе - тысяча 784 случая заболевания.

Общее число излечившихся, в свою очередь, в понедельник увеличилось на 100, теперь их - 5 тысяч 738. Однако в течение суток от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, скончались еще 12 человек. Всего летальных исходов пациентов с COVID-19 - 353. 

В Молдове действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1311)

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