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Биологическая опасность.

Клиническая больница Минздрава вновь будет принимать зараженных коронавирусом

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200608/30512574/klinicheskaya-bolnitsa-minzdrava-budet-vnov-otkryta.html

Количество инфицированных COVID-19 растет, в связи с чем власти приняли решение возобновить госпитализацию пациентов с подобным диагнозом в ведущую клинику.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Власти изучили возможности размещения зараженных коронавирусом в столичных медучреждениях.

Статистика показывает, что число подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в Кишиневе увеличивается, поэтому министерство здравоохранения, труда и социальной защиты решило возобновить госпитализацию пациентов с подобным диагнозом в подведомственную ему клиническую больницу.

"На текущем этапе будут подготовлены 90 коек и дополнительно еще 5 в секции интенсивной терапии. Призываем граждан и дальше быть сознательными и заботиться о здоровье - своем и близки", - заявил на брифинге госсекретарь Минздрава Константин Рымиш.

Медицинский работник берет образец мазка для тестирования на коронавирус COVID-19
© AFP 2020 / HECTOR RETAMAL
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Он напомнил, что всем необходимо избегать мест скоплений людей, а также соблюдать другие рекомендации специалистов.

"Пандемия не закончилась. Опасность остается. Покажите свою ответственность. Все зависит от каждого из нас. Прошу вас и призываю уважать труд работников сферы здравоохранения, которые день за днем борются за жизнь каждого пациента", - добавил Рымиш.

На данный момент в Молдове зарегистрировано 9 тысяч 807 случаев COVID-19, из них активных - 3 тысячи 716.  

Количество смертей достигло 354.  

Излечились от инфекции за последние сутки 100 человек, общая цифра - 5 тысяч 738.

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