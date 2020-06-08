Клиническая больница Минздрава вновь будет принимать зараженных коронавирусом

Количество инфицированных COVID-19 растет, в связи с чем власти приняли решение возобновить госпитализацию пациентов с подобным диагнозом в ведущую клинику.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Власти изучили возможности размещения зараженных коронавирусом в столичных медучреждениях.

Статистика показывает, что число подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в Кишиневе увеличивается, поэтому министерство здравоохранения, труда и социальной защиты решило возобновить госпитализацию пациентов с подобным диагнозом в подведомственную ему клиническую больницу.

"На текущем этапе будут подготовлены 90 коек и дополнительно еще 5 в секции интенсивной терапии. Призываем граждан и дальше быть сознательными и заботиться о здоровье - своем и близки", - заявил на брифинге госсекретарь Минздрава Константин Рымиш.

Он напомнил, что всем необходимо избегать мест скоплений людей, а также соблюдать другие рекомендации специалистов.

"Пандемия не закончилась. Опасность остается. Покажите свою ответственность. Все зависит от каждого из нас. Прошу вас и призываю уважать труд работников сферы здравоохранения, которые день за днем борются за жизнь каждого пациента", - добавил Рымиш.

На данный момент в Молдове зарегистрировано 9 тысяч 807 случаев COVID-19, из них активных - 3 тысячи 716.

Количество смертей достигло 354.

Излечились от инфекции за последние сутки 100 человек, общая цифра - 5 тысяч 738.

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