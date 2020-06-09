Граждане Молдовы массово возвращаются на родину

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. За минувшие сутки пограничные пункты пропуска в республике пересекли 5 тысяч 370 человек. Из них 3 тысячи 643 гражданина вернулись на родину. Таковы данные Пограничной полиции республики.
На молдавско-румынском отрезке границы в страну въехали 2 тысячи 605 граждан, 938 вернулись через кордоны с Украиной, 100 человек прилетели в Международный аэропорт Кишинева чартерными рейсами.
Наиболее оживленным КПП на границе вновь стали "Леушены - Албица" - 2 тысячи 87 граждан прибыли именно через этот КПП. Затем следуют Джурджулешты - этот пункт пересекли 525 наших сограждан, вернувшихся из-за рубежа.© Sputnik / Александр Мазуркевич
Через КПП "Скулены" вернулись на родину 307 жителей Молдовы, 208 прибыли через Атаки, 121 гражданин въехал на территорию страны через совместный с Украиной пункт пропуска "Старокозаче - Тудора".
Между тем, за прошедшие 24 часа без инцидентов на границе не обошлось: в десяти эпизодах были зафиксированы попытки нарушения режима - люди без документов окольными путями пытались обойти кордоны. Двое нарушителей представили сотрудникам Пограничной полиции подложные документы.
Всего за прошедшие 24 часа температуру тела на границе проверили у 5 тысяч 370 человек, как на въезде, так и на выезде.
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