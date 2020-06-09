Граждане Молдовы массово возвращаются на родину

Тысячи граждан Молдовы пересекли за минувшие сутки границу страны. В то же время за прошедшие 24 часа без инцидентов на границе не обошлось.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. За минувшие сутки пограничные пункты пропуска в республике пересекли 5 тысяч 370 человек. Из них 3 тысячи 643 гражданина вернулись на родину. Таковы данные Пограничной полиции республики.

На молдавско-румынском отрезке границы в страну въехали 2 тысячи 605 граждан, 938 вернулись через кордоны с Украиной, 100 человек прилетели в Международный аэропорт Кишинева чартерными рейсами.

Наиболее оживленным КПП на границе вновь стали "Леушены - Албица" - 2 тысячи 87 граждан прибыли именно через этот КПП. Затем следуют Джурджулешты - этот пункт пересекли 525 наших сограждан, вернувшихся из-за рубежа. © Sputnik / Александр Мазуркевич Возобновит работу еще один пункт пропуска на границе Молдовы

Через КПП "Скулены" вернулись на родину 307 жителей Молдовы, 208 прибыли через Атаки, 121 гражданин въехал на территорию страны через совместный с Украиной пункт пропуска "Старокозаче - Тудора".

Между тем, за прошедшие 24 часа без инцидентов на границе не обошлось: в десяти эпизодах были зафиксированы попытки нарушения режима - люди без документов окольными путями пытались обойти кордоны. Двое нарушителей представили сотрудникам Пограничной полиции подложные документы.

Всего за прошедшие 24 часа температуру тела на границе проверили у 5 тысяч 370 человек, как на въезде, так и на выезде.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova