Количество излечившихся от коронавируса в Молдове приблизилось к 5,8 тысячи

Обнародована информация о количестве людей, у которых выявлен COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Количество излечившихся от коронавируса нового типа в Молдове во вторник приблизилось к 5,8 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

"Еще 59 человек вылечились и были выписаны. Общее количество излечившихся от COVID-19 достигло 5 тысяч 797", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Центр COVID-19 в Кишиневе были госпитализированы 124 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Ко вторнику количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 9 тысяч 807.

В тяжелом состоянии находится 305 человек, 20 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 775 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждены тысяча 784 случая заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 430, медсестры - 703, фельдшеры - 96, фармацевты - 21, вспомогательный персонал - 534 человека.

К утру вторника Минздрав подтвердил еще шесть смертей от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее количество летальных исходов достигло 359 случаев.

В Молдове действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

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