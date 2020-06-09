Количество излечившихся от коронавируса в Молдове приблизилось к 5,8 тысячи

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Количество излечившихся от коронавируса нового типа в Молдове во вторник приблизилось к 5,8 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
"Еще 59 человек вылечились и были выписаны. Общее количество излечившихся от COVID-19 достигло 5 тысяч 797", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Центр COVID-19 в Кишиневе были госпитализированы 124 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию.
В тяжелом состоянии находится 305 человек, 20 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 775 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.
На сегодняшний день подтверждены тысяча 784 случая заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 430, медсестры - 703, фельдшеры - 96, фармацевты - 21, вспомогательный персонал - 534 человека.
К утру вторника Минздрав подтвердил еще шесть смертей от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее количество летальных исходов достигло 359 случаев.
В Молдове действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.
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