Генпрокуратура пересмотрела девять так называемых политических дел

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Спустя пять месяцев после инициирования генпрокурором Александром Стояногло проверок 38 уголовных дел, которые, как предполагается, являются политическими, по девяти из ним были приняты решения, сообщили в Генеральной прокуратуре.
На этапе судебного разбирательства было принято решение о прекращении еще одного уголовного дела в отношении Ешану.
Кроме того, прокуратура инициировала процедуру пересмотра уголовных дел в отношении двоих заключенных. Эти уголовные дела находятся на этапе исполнения наказания.
Далее судебным инстанциям предстоит высказаться и по другим процессам, находящимся в производстве.
Группа продолжает изучать соответствующие уголовные дела, которые находятся на разных этапах производства. Вместе с тем, прокуратура учла рекомендации адвокатов, которые также участвуют в изучении дел. Для этого ведомство запросило у защитников предоставить всю информацию и аргументы возможного нарушения закона органом уголовного преследования.
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