Генпрокуратура пересмотрела девять так называемых политических дел

Генеральная прокуратура пересмотрела ряд уголовных дел, которые находятся на разных этапах производства.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Спустя пять месяцев после инициирования генпрокурором Александром Стояногло проверок 38 уголовных дел, которые, как предполагается, являются политическими, по девяти из ним были приняты решения, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Таким образом, были прекращены уголовные дела в отношении европейской правозащитницы Людмилы Козловской, бизнесмена Валентина Ешану, примара Дрокии Нины Черетеу и других. Кроме того, прокуроры отозвали мандат на предварительный арест в отношении молдавского адвоката Анны Урсаки, а также прекратили ее розыск. Эти дела находились на этапе уголовного преследования.

На этапе судебного разбирательства было принято решение о прекращении еще одного уголовного дела в отношении Ешану.

Кроме того, прокуратура инициировала процедуру пересмотра уголовных дел в отношении двоих заключенных. Эти уголовные дела находятся на этапе исполнения наказания.

Далее судебным инстанциям предстоит высказаться и по другим процессам, находящимся в производстве.

В феврале генпрокурор распорядился сформировать следственную группу по пересмотру некоторых уголовных дел. Это произошло после того, как Генпрокуратура приняла к сведению доклад Парламентской ассамблеи Совета Европы, а также декларации неправительственных организаций и политических партий.

Группа продолжает изучать соответствующие уголовные дела, которые находятся на разных этапах производства. Вместе с тем, прокуратура учла рекомендации адвокатов, которые также участвуют в изучении дел. Для этого ведомство запросило у защитников предоставить всю информацию и аргументы возможного нарушения закона органом уголовного преследования.

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