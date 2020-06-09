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В Кишиневе демонтируют киоски печати – продавцы выходят на акции протеста

В Кишиневе приостанавливают уличную торговлю

© Photo : Moldpresa Grup
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200609/30516774/chisinau-priostanovili-ulichnuyu-torgovlyu.html

В Кишиневе в течение двух дней демонтируют множество киосков, установленных в последнее время. Их могут вернуть на улицы и в парки столицы лишь тогда, когда будет доработана концепция уличной торговли.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Уличная торговля в Кишиневе в теплое время будет будет приостановлена. Об этом написал на своей странице в Facebook примар (мэр) Кишинева Ион Чебан. 

Киоск. Архивное фото
© Photo : Facebook / Pretura Sectorului Râșcani
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По его словам, это связано с тем, что в последние дни на улицах столицы появилось много киосков, на установку которых нет никаких разрешений, есть лишь пояснения, что это якобы разрешил примар или кто-то другой.

Градоначальник отметил, что решил отозвать недавно подписанное распоряжение, касающееся осуществления передвижной уличной торговли в теплое время года.

"Мы откажемся от этого вида торговли, потому что люди не умеют работать законно, с соблюдением всех действующих норм и правил. Мы убрали с улиц столицы более 300 киосков не для того, чтобы установить другие", - подчеркнул градоначальник.

Чебан распорядился в течение двух дней убрать из парков и с улиц столицы киоски, установленные в последнее время.

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Все эти торговые точки могут вновь появиться в столице лишь тогда, когда будет доработана концепция уличной торговли в городе. 

Как отметил Чебан, ответственными за эту область являются преторы и вице-примары столицы.

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