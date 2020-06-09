Не сладко, так хоть кисло - эта ягода может спасти аграриев Молдовы

Не так все горько среди производителей ягод в Молдове - весенние заморозки затронули расцветшие черешневые сады, однако вишневые такая участь миновала.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Несмотря на то, что весенние заморозки и засуха повредили большинство черешневых и абрикосовых садов в республике, у аграриев есть надежда на вишню. Именно эта сельскохозяйственная культура выручит производителей ягод в республике.

В начале нынешней недели аграрии начали уборку вишни разных сортов. В частности, на данный момент фермеры заняты сбором урожая сорта "Метеор Ранний".

Несмотря на природные условия, в нынешнем сезоне именно этот сорт выручил молдавских аграриев.

Агрономы отмечают, что вишневые сады в среднем зацвели на несколько дней позже обычного, и в отличие от садов черешни они заметно меньше пострадали от двух волн весенних заморозков.

При этом, в период цветения вишни в Молдове была относительно прохладная и сухая погода, благоприятная для опыления этой сельхозкультуры.

По экспертным оценкам, в текущем году с 3,7 тысячи гектаров вишневых садов урожай может составить порядка 7,5 тысячи тонн.

Эксперты Государственного аграрного университета РМ отмечают, что цветение вишневых садов было продолжительным и волнообразным, из-за чего в данный момент наблюдается неравномерное созревание плодов ранних сортов.

Практически все вишневые сады раннеспелых и среднеспелых сортов в Молдове выращиваются без орошения, сообщают на сайте east-fruit.com.

Поэтому в нынешнем засушливом году ранняя ягода – мелкая, в среднем не тяжелее 4-5 граммов, диаметр - менее 25 миллиметров.

Но эксперты Аграрного университета полагают, что в течение следующих двух недель садоводы еще могут улучшить качество вишни позднеспелых сортов, если обеспечат полив и подкормят плантации препаратами кальция. © Sputnik / Николай Хижняк Дорогие деликатесы: будет ли дешеветь клубника в этом году

Отдельные молдавские производители вишни надеются, что с ранней продукцией они выйдут на основной рынок сбыта (Россия и Беларусь) чуть раньше конкурентов из Сербии, что даст им небольшое ценовое преимущество. В страны Евросоюза десертная вишня из Молдовы практически не экспортируется (на поставки данных косточковых фруктов страна не располагает беспошлинной квотой).

Помимо этого, некоторые садоводческие предприятия надеются на то, что отдельные фирмы в северной зоне республики (собственные вишневые сады которых от заморозков пострадали) увеличат закупки вишни для переработки.

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