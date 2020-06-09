Мунсовет не поддержал инициативу либералов против "Троллейбуса Победы"

Голосование по проекту решения муниципального совета о запрете размещения наружной рекламы в общественном транспорте проведено со второй попытки.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Большинство советников отказались поддержать проект решения кишиневского Мунсовета, который был направлен против акции "Троллейбус Победы". Эту инициативу фракции Либеральной партии не поддержали 25 советников. Соответствующее решение совет принял во вторник, проведя голосование перенесенное с прошлого заседания, прошедшего 26 мая.

Таким образом, по результатам подсчета голосов, воздержались и проголосовали против инициативы либералов 25 муниципальных советников: 21 советник фракции ПСРМ, один советник ПКРМ, двое советников партии "ШОР" и еще один демократ воздержался. Остальные 24 советника высказались за утверждение проекта.

По результатам голосования председательствующий на заседании глава фракции "DA" Андрей Нэстасе выразил сожаление в связи с тем, что проект не был утвержден.

Мнение примара столицы

Ранее инициативу либералов раскритиковал генпримар Кишинева Ион Чебан.

"День Победы – это официальный праздник. Это победа добра над злом. Какую пропаганду можно усмотреть в поздравлении с Днем Победы? Это празднование 75-летия победы над фашизмом, а не пропаганда", – заявил столичный градоначальник в эфире одного из частных телеканалов.

Чебан напомнил, что в "той ужасной войне погибли, по различным данным, от 50 до 70 миллионов жителей Земли, в том числе многие и в нашем регионе".

Троллейбус Победы

Информационное агентство и радио Sputnik Молдова запустило акцию "Троллейбус Победы", приурочив его к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Идею удалось реализовать при содействии Национального координационного комитета "Победа", а также мэрии Кишинева.

Жители города положительно отнеслись к акции, выказав таким образом свое уважение ко Дню Победы.

"Троллейбус Победы" ездит и по улицам Бельц - второго по численности населения города в Молдове.

Акция проводится в Кишиневе и Бельцах до конца лета.

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