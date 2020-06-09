В помощь семьям умерших врачей: власти намерены платить денежные пособия

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Правительство Молдовы намерено утвердить денежные пособия для родственников медицинских работников, которые умерли после заражения коронавирусом нового типа во время выполнения профессиональных обязанностей. Соответствующий проект закона Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты вынесло на публичное обсуждение.
Речь идет о тех представителях системы здравоохранения, которые непосредственно были задействованы в борьбе с опасной болезнью. Таким образом, право на получение пособия в течение пяти лет получат супруг или супруга умершего медработника.
Предполагается, что размер денежной помощи будет рассчитываться по специальной формуле, в основу которой ляжет заработная плата погибшего медработника за последние 12 месяцев. В проекте закона отмечено, что пособие не должно быть меньше, чем половина среднемесячной зарплаты в экономике.
Согласно данным Минздрава, к 9 июня в общей сложности подтверждены тысяча 784 случая заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 430, медсестры - 703, фельдшеры - 96, фармацевты - 21, вспомогательный персонал - 534 человека. К этому дню 16 работников системы здравоохранения, у которых был диагностирован COVID-19, скончались.
Ранее власти Молдовы объявили 2020 год годом медицинского работника. Решение было принято в знак признательности сотрудникам системы здравоохранения, которые сейчас находятся на передовой борьбы с пандемией.
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