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Работа мобильных пунктов вакцинации.

Во время пандемии: как проходит вакцинация в Молдове

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200609/30518648/vo-vremya-pandemii-kak-prokhodit-vaktsinatsiya-v-moldove.html

В республике возобновляется прививание граждан от вирусных инфекций: подробности - в материале Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Спустя два месяца с лишним месяца с момента начала пандемии руководитель управления по вакцинации Анатолий Мельник раскрыл детали относительно процесса предотвращения распространения инфекций в республике.

На данный момент вакцинацию проводят в соответствии с государственном реестром, принятым правительством республики на 2016-2020 годы. 

Медсестра одной из поликлиник
© Sputnik / Николай Хижняк
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В первую очередь на процедуру будут записывать детей, которые на были привиты. Те несовершеннолетние, которые уже прошли вакцинацию от ряда инфекций, будут получать следующие прививки с интервалом в 30 дней с момента последней.

В случае вспышки вирусных заболеваний в стране власти населенных пунктов будут уполномочены внедрять срочные меры - экстренно вакцинировать граждан юношеского, среднего и пожилого возраста. 

В компетенции семейного врача остаются определение даты и точного времени проведения прививки. 

Между тем, всем сотрудникам системы здравоохранения предоставлена возможность проходить через "зеленый коридор", минуя тем самым выстаивающих очереди, чтобы получить прививки.

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Теги:
безопаность, граждане, Молдова, вакцинация


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