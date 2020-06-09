Во время пандемии: как проходит вакцинация в Молдове

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Спустя два месяца с лишним месяца с момента начала пандемии руководитель управления по вакцинации Анатолий Мельник раскрыл детали относительно процесса предотвращения распространения инфекций в республике.
На данный момент вакцинацию проводят в соответствии с государственном реестром, принятым правительством республики на 2016-2020 годы.
В случае вспышки вирусных заболеваний в стране власти населенных пунктов будут уполномочены внедрять срочные меры - экстренно вакцинировать граждан юношеского, среднего и пожилого возраста.
В компетенции семейного врача остаются определение даты и точного времени проведения прививки.
Между тем, всем сотрудникам системы здравоохранения предоставлена возможность проходить через "зеленый коридор", минуя тем самым выстаивающих очереди, чтобы получить прививки.
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