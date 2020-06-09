Во время пандемии: как проходит вакцинация в Молдове

В республике возобновляется прививание граждан от вирусных инфекций: подробности - в материале Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Спустя два месяца с лишним месяца с момента начала пандемии руководитель управления по вакцинации Анатолий Мельник раскрыл детали относительно процесса предотвращения распространения инфекций в республике.

На данный момент вакцинацию проводят в соответствии с государственном реестром, принятым правительством республики на 2016-2020 годы.

В первую очередь на процедуру будут записывать детей, которые на были привиты. Те несовершеннолетние, которые уже прошли вакцинацию от ряда инфекций, будут получать следующие прививки с интервалом в 30 дней с момента последней.

В случае вспышки вирусных заболеваний в стране власти населенных пунктов будут уполномочены внедрять срочные меры - экстренно вакцинировать граждан юношеского, среднего и пожилого возраста.

В компетенции семейного врача остаются определение даты и точного времени проведения прививки.

Между тем, всем сотрудникам системы здравоохранения предоставлена возможность проходить через "зеленый коридор", минуя тем самым выстаивающих очереди, чтобы получить прививки.

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