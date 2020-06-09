Закон о Генпрокуратуре будет пересмотрен

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Министерство юстиции приступило к разработке проекта изменений в Закон о Генеральной прокуратуре.

Властям предстоит пересмотреть положения, внесенные еще в 2019 году. В частности, речь идет о статьях, которые касаются непосредственно процедуры избрания главы Генеральной прокуратуры, которые были фактически аннулированы КС в мае.

Основные претензии у Конституционного суда возникли к комиссии Минюста по предварительному отбору кандидатов.

Закон в текущей редакции предусматривает, что соответствующий орган выбирает и представляет их список Высшему совету прокуроров. Далее ВСП может вернуть его, но только при условии, что как минимум один кандидат явно не соответствует требованиям, предусмотренным законодательством. Комиссия, в свою очередь, может отказать ВСП в пересмотре списка, если сочтет аргументы Совета неприемлемыми.

Вместе с тем, норма, предусматривающая отставку генерального прокурора, также вводит существенные ограничения полномочий Высшего совета прокуроров. В частности, она предусматривает, что при уведомлении со стороны президента или министра юстиции формируется комиссия при министерстве юстиции для изучения деятельности генпрокурора. В случае наличия оснований для его отставки, комиссия направляет запрос в Высший совет прокуроров. По мнению суда, текст закона сформулирован таким образом, что запрос комиссии ВСП может отклонить всего один раз. При втором запросе совет должен подчиниться.

По мнению суда, эти нормы ведут к подрыву независимости Высшего совета прокуроров. В частности, судьи указали, что в условиях, когда ВСП при подборе кандидатов ограничен списком министерской комиссии, его полномочия существенно урезаются. По мнению КС, Совет обладает мандатом, предусмотренным Конституцией, который не может быть узурпирован.

Вместе с тем, коснувшись нового механизма отставки генпрокурора, КС указал, что в Основном законе страны базовая роль в процессе отставки главы Генеральной прокуратуры отходит ВСП и президенту. А в текущей редакции, закон противоречит Конституции, поскольку норма ограничивает конституционные компетенции ВСП в процессе отставки.

КС утверждает, что в этом случае также ограничивается конституционная роль совета, так как часть компетенций отходит министерской комиссии.

Запрос, касающийся поправок к Закону о Генеральной прокуратуре, был подан действующими депутатами от "Pro Moldova" в 2019 году, сразу после их утверждения парламентским большинством.

Впоследствии Конституционный суд частично удовлетворил заявление, признав процесс назначения и отставки генпрокурора противоречащим Основному закону страны. Тем не менее, председатель КС Домника Маноле сообщила тогда, что постановление не обладает обратной силой и никак не влияет на мандат действующего генерального прокурора Александра Стояногло.

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