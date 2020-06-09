В Молдове предложили отменить запрет на ретрансляцию новостей из ряда стран

По мнению ряда депутатов, "граждане сами вправе решать, какие программы смотреть, из каких источников получать информацию и каким СМИ доверять".

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. В парламенте Молдовы зарегистрирован проект закона, который предусматривает отмену запрета на ретрансляцию в республике информационных и аналитических программ, произведенных в государствах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. С инициативой об аннулировании соответствующих поправок к Кодексу о телевидении и радио от 2017 года выступили депутаты фракции партии "Шор".

По мнению законодателя Дениса Уланова, поправки четырехлетней давности "фактически лишили граждан Молдовы свободы слова, получать информацию с разных точек зрения, анализировать ее и делать свои выводы". "Именно поэтому мы выходим с такой инициативой и призывом ко всем парламентским фракциям поддержать наш законопроект", - сказал он на брифинге во вторник.

Народный избранник призвал председателей постоянных парламентских комиссий в срочном порядке рассмотреть эту инициативу, чтобы включить ее в повестку следующего пленарного заседания законодательного органа, которое запланировано уже на этой неделе.

По мнению его коллеги по фракции Игоря Химича, "граждане сами вправе решать, какие программы смотреть, из каких источников получать информацию и каким СМИ доверять".

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"Решением для обеспечения корректного информирования граждан должны быть не запреты определенных телеканалов или программ, а стимулирование медиаграмотности, позволяющей противостоять фейковым новостям. Власти Молдовы, в частности Совет по телевидению и радио, должны наоборот - не запрещать, а сконцентрироваться на борьбе с внутренней пропагандой - участившимся явлением, способным повлечь более тяжкие последствия", - считает химич.

История с запретом передач

В 2017 году с подачи находившихся тогда у власти демократов в парламенте Молдовы приняли законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе, якобы с российской. Документ запрещает ретрансляцию программ телевидения и радио информационного, информационно-аналитического, военного или политического содержания, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

При этом, ретрансляция развлекательных или других программ разрешена.

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Против этого закона высказывались депутаты-социалисты и коммунисты (последние не вошли в новый созыв парламента - ред.). Глава республики Игорь Додон дважды отказывался утверждать этот закон, но, несмотря на его позицию, Конституционный суд делегировал временные полномочия главы республики на тот момент спикеру парламента Андриану Канду. Последний и подписал закон, который вступил в силу 12 февраля 2018 года.

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