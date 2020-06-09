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Медработники. Архивное фото

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове превысило 10 тысяч

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1319)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200609/30520163/moldova-obshee-chislo-podtverjdennyh-sluceaev-prevusilo-10-tyseach-covid-19.html

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло на данный момент в Молдове 9 тысяч 795.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 218 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, сообщили во вторник в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Биологическая опасность.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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За минувшие 24 часа проведены тысяча 905 тестов, из них повторно - 241.

Из числа выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом в 12 эпизодах речь идет о медперсонале, в том числе заболевание подтвердилось у 3 врачей, 3 медсестер, пятерых людей из обслуживающего персонала клиник и одного фельдешра.

Общее число выздоровевших достигло 5 тысяч 797, а скончавшихся - 365.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1319)

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