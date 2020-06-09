В сентябре в двух молдавских селах пройдут новые выборы примаров

Избиратели должны были прийти к урнам в мае этого года, однако волеизъявление было отложено в связи с режимом ЧП, который действовал в стране весной.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Центральная избирательная комиссия назначила во вторник проведение выборов примара в селе Нукэрень Теленештского района и коммуне Тырнова Дондюшанского района на 6 сентября текущего года.

По словам председателя ЦИК Дорина Чимила, рассматривалась возможность проведения выборов в один день с президентскими, однако в условиях пандемии был выбран другой срок.

"Мы посчитали оптимальной датой 6 сентября. Нам предстоит еще понять, как устроить выборы, чтобы обезопасить избирателей и служащих. Попытаемся создать оптимальные условия и учтем все организационные моменты", - заявил Чимил.

В ходе заседания ЦИК установил бюджет избирательных процессов в обоих населенных пунктах, организация которых обойдется в 1,3 миллиона леев.

В Нукэрень и Тырнова выборы должны были состоятся еще 17 мая, однако в связи с режимом чрезвычайного положения, который был введен в стране 17 марта и продлился до 15 мая, Центральная избирательная комиссия приняла решение их отложить.

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