21:09 09 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD17.37
  • RUB0.25
  • RON4.07
  • UAH0.65
Поиск
Тирасполь.

В Приднестровье вводят послабления карантина практически каждый день

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1319)
104 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200609/30520904/v-pridnestrove-vvodyat-poslableniya-karantina-prakticheski-kazhdyy-den.html

Какие шаги уже предприняты в регионе по выходу из карантина, и какие намерены предпринять в ближайшее время.

ТИРАСПОЛЬ, 9 июня – Sputnik. Вся прошлая неделя ознаменовалась в Приднестровье каждодневным введением новых ослабляющих карантин мер. Тенденция продолжилась накануне и сегодня.

Как лакмусовая бумага

Нынешняя неделя началась в регионе с возобновления работы маршрутных такси. Сотрудники автоинспекции проверяли у перевозчиков наличие разрешения на передвижение, путевые листы, страховой полис, диагностическую карту.

Ситуация по COVID-19 в Приднестровье
Общая картина в цифрах.

"Также у водителя должны быть антисептики для обработки автомобиля и рук. Обязательны перчатки и маски. Число пассажиров не должно превышать посадочные места", - сообщают в МВД Приднестровья.

По словам главы МВД Руслана Мова, нынешняя неделя станет своеобразной лакмусовой бумагой относительно возобновления работы маршрутных такси.

"Смягчение ограничительных мер – в случае опасной для населения безответственности – может быть в любой момент обнулено. Но если это не приведет к неблагоприятному изменению эпидситуации, следующим шагом станет открытие междугородних и пригородных маршрутов", - сказал он.

Еще шаг, затем другие

Тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
В Приднестровье снизилась смертность по сравнению с 2019 годом
Во вторник, 9 июня, в Приднестровье приступили к работе вещевые рынки. Администрации этих торговых площадок обязали довести до каждого продавца требования санэпидемических норм и условий работы в режиме карантина.

"В большинстве своем предприниматели с пониманием относятся к новым условиям работы, стараются следовать всем рекомендациям. Грубых нарушений выявлено не было. Пока продавцам выносят только устные замечания", - отмечают в МВД.

Уже 18 июня стартует летний сезон в оздоровительных лагерях. В нынешнем году там отдохнут только воспитанники закрытых социальных учреждений – всего 457 человек. А купальный сезон официально будет открыт 20 июня.

Как писал Sputnik ранее, карантинные меры в Приднестровье стали смягчать с 5 мая. А начиная с 1 июня, темпы послаблений увеличились до ежедневных нововведений.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1319)

По теме

В Приднестровье заработал пункт по выдаче нейтральных номеров для авто
В Приднестровье снизилась смертность по сравнению с 2019 годом
Теги:
карантин, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Снимок из серии Семена сопротивления уругвайского фотографа Пабло Альбаренги, победителя в конкурсе Sony World Photography Awards 2020.
Победители престижного конкурса Sony World Photography Awards 2020
Минздрав зарегистрировал новый российский препарат против осложнений от коронавируса.
Минздрав зарегистрировал новый российский препарат против осложнений от коронавируса
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться