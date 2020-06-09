В Приднестровье вводят послабления карантина практически каждый день

Какие шаги уже предприняты в регионе по выходу из карантина, и какие намерены предпринять в ближайшее время.

ТИРАСПОЛЬ, 9 июня – Sputnik. Вся прошлая неделя ознаменовалась в Приднестровье каждодневным введением новых ослабляющих карантин мер. Тенденция продолжилась накануне и сегодня.

Как лакмусовая бумага

Нынешняя неделя началась в регионе с возобновления работы маршрутных такси. Сотрудники автоинспекции проверяли у перевозчиков наличие разрешения на передвижение, путевые листы, страховой полис, диагностическую карту.

Общая картина в цифрах.

"Также у водителя должны быть антисептики для обработки автомобиля и рук. Обязательны перчатки и маски. Число пассажиров не должно превышать посадочные места", - сообщают в МВД Приднестровья.

По словам главы МВД Руслана Мова, нынешняя неделя станет своеобразной лакмусовой бумагой относительно возобновления работы маршрутных такси.

"Смягчение ограничительных мер – в случае опасной для населения безответственности – может быть в любой момент обнулено. Но если это не приведет к неблагоприятному изменению эпидситуации, следующим шагом станет открытие междугородних и пригородных маршрутов", - сказал он.

Еще шаг, затем другие

Во вторник, 9 июня, в Приднестровье приступили к работе вещевые рынки. Администрации этих торговых площадок обязали довести до каждого продавца требования санэпидемических норм и условий работы в режиме карантина.

"В большинстве своем предприниматели с пониманием относятся к новым условиям работы, стараются следовать всем рекомендациям. Грубых нарушений выявлено не было. Пока продавцам выносят только устные замечания", - отмечают в МВД.

Уже 18 июня стартует летний сезон в оздоровительных лагерях. В нынешнем году там отдохнут только воспитанники закрытых социальных учреждений – всего 457 человек. А купальный сезон официально будет открыт 20 июня.

Как писал Sputnik ранее, карантинные меры в Приднестровье стали смягчать с 5 мая. А начиная с 1 июня, темпы послаблений увеличились до ежедневных нововведений.

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