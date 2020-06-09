Прогуляться по России бесплатно: в Кишиневе пройдет виртуальный квест

ТИРАСПОЛЬ, 9 июня – Sputnik. Представительство Россотрудничества в Молдове совместно с Ассоциацией интеллектуальных игр РМ проводят виртуальный квест "Прогулки по России". Всем желающим предлагается 11 июня абсолютно бесплатно предпринять виртуальные прогулки по Москве и другим городам страны.

"Онлайн-экскурсии – увлекательное путешествие, позволяющее узнать много нового и пообщаться, хотя и на расстоянии, с друзьями", - отметили в представительстве Россотрудничества.

Организаторы предлагают собрать команду из двух-восьми человек. Однако не настаивают на том, чтобы обязательно необходимо было искать единомышленников для участия в квесте. Возможно, пройти испытания и в одиночку. Себя или свою команду можно зарегистрировать по ссылке: http://iq.cq.md/quest9.

В первом задании предстоит угадать город, по которому пройдет квест. Кто преодолеет этот несложный этап, отправится в виртуальное путешествие по этому городу. Затем надо будет зайти в Яндекс Панораму (https://yandex.ru/maps/) или Google карты (https://www.google.com/maps/) и отправиться по предложенному маршруту.

В каждом задании загадан адрес, улица или достопримечательность в городе, куда надо отправиться на поиск описанных в тексте предметов. При этом каждый сможет воспользоваться подсказками, если задание окажется слишком сложным.

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