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Троллейбус

Столичный троллейбусный парк будет обновлен: мунсовет дал согласие на кредит

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200609/30521363/stolichnyy-trolleybusnyy-park-budet-obnovlen-sovet-utverdil-reshenie-o-zayme.html

Запрашиваемую сумму выдаст молдавский коммерческий банк со сроком погашения в 7 лет под 6,9% годовых.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Муниципальный совет утвердил  во вторник проект решения о привлечении заемных средств в объеме 130 миллионов леев.

"Мы сделали шаг для обновления троллейбусного парка", - сообщил градоначальник.

Новые автобусы
© Sputnik / Miroslav Rotari
До конца года в Кишиневе могут закупить 100 новых автобусов
Он добавил, что на эти деньги будут приобретены 35 новых машин, 5 из которых - сочлененные. Чебан подчеркнул, что необходимую сумму выделит один из коммерческих банков Молдовы на 7 лет под 6,9% годовых. 

Глава столичной администрации добавил, что поиск средств продолжится и в дальнейшем. Цель примэрии — приобретение 90 троллейбусов до 2023 года. 

"У кишиневцев должен быть качественный и современный общественный транспорт. Это не наша прихоть, это необходимость для города в сердце Европы", - заключил примар.

Муниципальный совет Кишинева утвердил 19 мая план обновления парка общественного транспорта в столице на 2020-2023 годы. К этому времени столичная администрация намерена закупить 250 новых автобусов и около 90 троллейбусов.

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