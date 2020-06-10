В Приднестровье откроют два участка для голосования по поправкам в Конституцию РФ

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, участки в Приднестровье будут расположены на открытом воздухе.

ТИРАСПОЛЬ, 10 июня – Sputnik. На территории Приднестровья для граждан РФ будут открыты два избирательных участка для Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Их предлагается разместить в Тирасполе, оба - на открытом воздухе.

Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов направил в адрес лидера Приднестровья Вадима Красносельского официальное письмо с просьбой оказать содействие в организации и проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ.

"По решению Посольства России, один участок будет организован в районе Дома Офицеров для голосования проживающих в Приднестровье граждан РФ, другой - на территории воинской части Оперативной группы российских войск в Приднестровье для голосования военнослужащих и членов их семей", - отметили в Центризбиркоме Приднестровья.

Как сказали в ЦИК, голосование пройдет на открытых площадках с принятием всего комплекса необходимых мер по обеспечению безопасности его участников.

Центральная избирательная комиссия разработала план мероприятий по подготовке и проведению голосования по поправкам в Конституцию России и направила его на согласование Оперативного штаба и главного санитарного врача Приднестровья Натальи Берил.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля 2020 года.

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