В Приднестровье собираются увеличить зарплаты медикам

Нововведения намечены на этот год. В чем их суть, рассказали в профильном ведомстве приднестровского региона.

ТИРАСПОЛЬ, 10 июня – Sputnik. В Приднестровье заканчивают разработку новой системы оплаты труда медицинских работников. Изменения планируют ввести в этом году в случае уверенной стабилизации госбюджета. Об этом сообщила замминистра здравоохранения по финансово-экономической политике Татьяна Чолак.

"Уже в нескольких лечебных учреждениях запущен пилотный проект, который позволил обозначить положительные моменты и выявить недочеты новой системы оплаты труда", -рассказала она.

Согласно данным ведомства, зарплата медиков увеличится в среднем от 20% до 50%. Нижний предел должностных окладов установлен на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Значительные изменения коснутся различного рода доплат. Так, вырастет доплата за работу в сельской местности до 1170 приднестровских рублей (это практически эквивалентно сумме в молдавских леях). На данный момент она составляет всего 56 рублей.

Если сегодня за руководство интерном доплату получает только заведующий отделением, то согласно новым правилам она будет назначена всем врачам отделения. При этом сохранен размер ранее установленных доплат (работа на участке, особенности профессиональной деятельности, за квалификационные категории).

Замминистра здравоохранения отметила также, что увеличатся премии с 10% до 25%.

На данном этапе ведутся расчеты потребности в финансировании, согласно новым правилам, с сентября и до конца года.

Как сообщают в правительственной пресс-службе, новое положение об оплате труда будет согласованно с главврачами лечебно-профилактических учреждений региона, Минфином и Минсоцзащитой.

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