Полный график выпускных экзаменов: кому придется пройти тестирование

Минобразования внесло ясность, кто все-таки сможет сдать экзамены БАК и гимназического цикла, и на какие числа запланирована проверка знаний.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Опубликовано расписание выпускных экзаменов как для гимназического цикла, так и на степень бакалавра для кандидатов, которые "завалили" предыдущие тестирования, для окончивших лицейскую программу в высших учебных заведениях, а также для лиц, желающих сдать БАК экстерном. Об этом сообщили в Министерстве образования, культуры и исследований.

Тестирование для гимназистов организуют в центрах сдачи экзаменов, учрежденных в каждом районе / муниципии, а БАК - в 22 центрах бакалавра, учрежденных в районах / муниципиях республики: Кагуле, Комрате, Кишиневе, Бельцах и Единцах. Список центров бакалавриата обнародуют во второй половине июня.

График тестирования для гимназического цикла обучения:

2 июля - государственный язык;

3 июля - математика;

6 июля - язык обучения;

7 июля - история.

Расписание экзаменов на степень бакалавра:

3 июля - государственный язык (305 кандидатов);

7 июля - язык обучения (763 кандидата);

10 июля - иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский). На тестирование записались тысяча 144 кандидата;

14 июля - профильная дисциплина (математика, история, специальность "искусство", спортивная подготовка). На этот экзамен зарегистрировались 2 тысячи 133 кандидата;

17 июля - экзамен по выбору (химия, биология, информатика, физика, математика, история, география). Для участия в нем записались 737 кандидатов.

"Предварительные результаты экзаменов вывесят в центрах бакалавра 22 июля. У кандидатов на экзамены на степень бакалавра будет 48 часов для подачи жалоб – 22 и 23 июля. Каждый кандидат сможет увидеть свои проверенные тесты, перейдя на страницу www.bac.edu.md 22 и 23 июля на основании пароля, который он получит от учебного заведения, где учился", - объяснили в министерстве.

Итоговые оценки объявят 26 июля и уже на следующий день образовательные учреждения выдадут дипломы.

"Министерство образования, культуры и исследований и Национальное агентство по куррикулуму и оцениванию предпримут меры для обеспечения соблюдения норм, принятых для предотвращения рисков заражения COVID-19", - отметили в ведомстве.

Там также напомнили, что парламент Молдовы 21 мая принял решение аннулировать экзаменационную сессию 2020 года по учебным программам в общеобразовательных учреждениях.

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