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Полиция

Страшное ДТП в столице: установлен второй участник предполагаемой гонки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200610/30526594/strashnoe-dtp-v-stolitse-ustanovlena-lichnost-vtorogo-uchastnika-gonki.html

Столичные правоохранители продолжают следствие по делу о страшной аварии, которая произошла в середине мая в центре Кишинева.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Полиция установила личность второго участника предполагаемой уличной гонки, обернувшейся страшным ДТП, в котором погибли двое человек и пострадали еще четверо. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова сообщил руководитель отдела учета и анализа ДТП Павел Апостол.

"Была установлена личность второго водителя. К настоящему моменту ведется следствие, в рамках которого будут выявлены все обстоятельства аварии", - сообщил он.

Апостол пока не сообщил дополнительные детали о предполагаемой гонке.

Павел Апостол
© Sputnik / Miroslav Rotari
Павел Апостол

"Эту информацию еще нужно проверить в рамках процесса уголовного преследования. Только после завершения расследования мы обнародуем дополнительные детали. Могу сказать одно: ранее появилась информация о том, что водитель автомобиля Audi S8 якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Но анализ биологических проб доказал обратное", - добавил Апостол.

В Сети появились видеокадры смертельного ДТП в центре Кишинева>>>

Автомобиль
© CC0 / Pixabay / tookapic
Незаконные уличные гонки будут приравнены в Молдове к преступлению
В ночь на 17 мая в центре столицы произошла серьезная авария, в результате которой погибли двое человек. Аварию спровоцировал водитель Audi, который на большой скорости проехал на красный свет светофора и врезался в такси. Происшествие вызвало большой резонанс в обществе.

Президент Молдовы Игорь Додон попросил руководство МВД детально расследовать эту трагедию и привлечь к ответственности виновных. Он также обратился к правительству с призывом в срочном порядке усилить меры по контролю за соблюдением правил дорожного движения и скоростного режима, поскольку именно превышение скорости является главной причиной дорожно-транспортных происшествий в Молдове.

Затем правительство разработало законопроект об ужесточении наказания за организацию и участие в незаконных уличных гонках. Согласно этой норме, соответствующее деяние будет приравнено к преступлению.

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