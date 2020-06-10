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Здание министерства здравоохранения Молдовы

Количество излечившихся от коронавируса в Молдове превысило 5,9 тысячи

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200610/30526705/kolichestvo-izlechivshikhsya-ot-koronavirusa-v-moldove-prevysilo-5-9-tysyachi.html

Обнародована информация о количестве людей, у которых выявлен COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Количество излечившихся от коронавируса нового типа в Молдове в среду превысило 5,9 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

"Еще 133 человека вылечились и были выписаны. Общее количество излечившихся от COVID-19 достигло 5 тысяч 930", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Центр COVID-19 в Кишиневе был госпитализирован 101 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Врач назвал основные меры по предотвращению распространения COVID-19
Facebook / World Health Organization in Moldova
Врач назвал основные меры по предотвращению распространения COVID-19
К среде количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 10 тысяч 25, из них - тысяча 56 в Приднестровье.

В тяжелом состоянии находятся 308 человек, 20 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 768 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждены тысяча 796 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 433, медсестры - 706, фельдшеры - 97, фармацевты - 21, вспомогательный персонал - 539 человек.

К утру среды Минздрав подтвердил еще две смерти от осложнений, связанных с коронавирусом. Речь идет о 85-летней жительнице Фалештского района и 83-летнем мужчине из Чадыр-Лунгского района. Общее количество летальных исходов достигло 367 случаев.

В Молдове действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

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