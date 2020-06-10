У двоих сотрудников аппарата парламента подтвержден COVID-19

У работников высшего законодательного органа нет никаких симптомов, они проходят амбулаторное лечение и находятся под наблюдением врачей.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. У двоих сотрудников аппарата парламента выявлен коронавирус, сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа в среду.

Как заявили в аппарате парламента, работники сами уведомили секретариат после того, как получили результаты тестов.

"У них нет никаких симптомов. Они находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, те сотрудники парламента, которые контактировали с зараженными, также сдали тест на COVID-19. К настоящему моменту они самоизолировались дома.

Ранее коронавирус был выявлен у трех молдавских депутатов. Речь идет о демократе Евгении Никифорчуке, социалисте Владимире Миздренко и парламентарии от Платформы DA Арине Спэтару. Также COVID-19 обнаружили у двух советников вице-спикеров.

В среду общее количество лабораторно подтвержденных случаев заражения короавирусом в Молдове достигло 10 тысяч 25, из них - тысяча 56 в Приднестровье.

К утру 10 июня Минздрав подтвердил еще две смерти от осложнений, связанных с коронавирусом. Речь идет о 85-летней жительнице Фалештского района и 83-летнем мужчине из Чадыр-Лунгского района. Общее количество летальных исходов достигло 367. Вместе с тем, за время пандемии от COVID-19 вылечились 5 тысяч 930 пациентов.

В Молдове действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

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