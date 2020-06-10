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Члены НПО, архивное фото.

Фактор нажима: как НПО в Молдове влияют на общественное мнение и политику

© CC0 / Pixabay / rawpixel
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200610/30528102/faktor-vliyaniya-kak-npo-v-moldove-vliyayut-na-obschestvennoe-mnenie-i-politiku.html

Правые политические силы сейчас активно продвигают в Молдове законопроект по либерализации деятельности ассоциативного сектора, прошедший в парламенте первое чтение два года назад.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Оппозиционные силы в республике предлагают парламенту на рассмотрение законопроект, согласно которому деятельность неправительственных (некоммерческих) организаций должна быть практически пущена на самотек. В частности, предлагается, чтобы они не проходили процедуру регистрации и имели возможность открыто получать финансовые вливания из-за рубежа.

Между тем, ряд экспертов утверждают, что подобные меры могут привести к частичной утрате страной суверенитета, а заинтересованные структуры из-за рубежа, в том числе и политические, получат прямую возможность влиять на общественное мнение в Молдове. 

Как подобные организации действуют на постсоветском пространстве, и есть ли среди них те, кто руководствуется принципом "вода камень точит"?

Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik Молдова дал политолог-международник из Берлина Александр Рар.

"Естественно, существуют ряд организаций, цель которых – борьба за западное влияние. Насколько мне известно, в вашей республике есть подобные мощные НПО с такими задачами", - заявил политолог. По его мнению, демонизировать такую деятельность не стоит.

"Однако следует их все же публично призвать к транспарентности, открытости и демократичности в своей деятельности, собственно к тому, за что многие из таких НПО ратуют", - отметил Рар.

По словам собеседника, надо настороженно относиться к ряду подобных неправительственных организаций, но не следует с ними воевать, поскольку, таким образом, это может привести к тому, что Молдова настроит всю Европу против себя. 

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"На Западе сегодня – тысячи подобных организаций. Суть деятельности политиков заключается в том, чтобы прислушиваться к советам таких НПО, но делать по-своему. Политика несомненно зависит от гражданского общества, но это не означает, что рекомендации, которые дают такие организации политикам, в том числе и в Молдове, следует воспринимать за чистую монету", - подчеркнул эксперт. 

Гражданское общество при демократии должно быть активным, но в рамках закона, в рамках интересов государства, а не зарубежной диктовки. Тогда все будет действительно по-европейски", - подчеркнул эксперт. 

Рар отмечает, что не стоит сваливать все общественные организации с западным финансированием в один общий котел и, что называется, "отделять мух от котлет".

Среди них много культурных, научных, исторических организаций, тех, кто занимается студенческим обменом на общеевропейском пространстве.

По словам политолога-международника, Молдова должна быть готова к тому, что агенты влияния западных структур скрыто будут пытаться изменить ситуацию в республике.

"Народу вашей страны надо быть готовым к тому, что так просто определенные силы не сдадутся. Естественно, могут быть предприняты продолжительные действия, попытки изменить ситуацию после выборов вспять. Не обязательно, что так произойдет, но все может быть. Однако, я думаю, что уроки "оранжевых революций", в разное время происходивших на пространстве СНГ, все хорошо усвоили", - подчеркнул Рар.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Президент Молдовы рассказал, к каким последствиям может привести утверждение закона о НКО в том виде, в котором инициативу одобрили в первом чтении.

Если закон о некоммерческих организациях примут, то это будет означать внешнее политическое вмешательство в жизнь Молдовы, уточнил Додон.

По словам главы государства, его приняли в первом чтении в парламенте еще при кабинете министров Павла Филипа, после чего ни одно последующее правительство не поднимало вопроса об этом законе.

Однако сейчас, как уточнил президент, некоторые оппоненты и западные партнеры начали настаивать на принятии этого закона. Все потому, что в нем четко прописано, что НКО могут оказывать услуги политическим партиям, а также получать финансирование из-за рубежа.

"Это значит, что открывают НКО, где ребятам из Гарварда дают пару миллионов долларов, потом эта организация вместе с партией Майи Санду, Андрея Нэстасе или любой другой начинает политическую деятельность. При этом, у партии официальных доходов нет. Это означает внешнее политическое вмешательство в жизнь Молдовы", - пояснил Додон.

По его словам, многие политики говорят, что если закон не примут, то Молдова не получит финансирование от ЕС.

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон о ситуации в парламенте, "политическом туризме" и досрочных выборах

Но при таких условиях, как считает глава государства, это финансирование стране не нужно.

Президент напомнил, что ранее было много разговоров о предстоящей финансовой помощи от ЕС, но потом выяснялось, что эти средства предназначены не для социальных и экономических нужд страны, а выделяются различным НКО.

Молдавский премьер Ион Кику считает, что в республике следует принять закон о НКО, однако некоторые его положения следует пересмотреть.

"Мы не против этого закона, он необходим, но редакция, за которую голосовали в 2018 году, неприемлема. Молдова через эти НКО по большей части потеряет свою независимость. Это будет финансирование политической деятельности через неправительственные организации" - заявил глава кабмина.

Как уточнил премьер, страна должна контролировать подобную внутреннюю деятельность, как и любое другое уважающее себя государство.

Также Кику выразил надежду, что в парламенте проголосуют только за доработанный закон о НКО.

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Теги:
цели, законопроект, тайное влияние, НПО


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