Фактор нажима: как НПО в Молдове влияют на общественное мнение и политику

Правые политические силы сейчас активно продвигают в Молдове законопроект по либерализации деятельности ассоциативного сектора, прошедший в парламенте первое чтение два года назад.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Оппозиционные силы в республике предлагают парламенту на рассмотрение законопроект, согласно которому деятельность неправительственных (некоммерческих) организаций должна быть практически пущена на самотек. В частности, предлагается, чтобы они не проходили процедуру регистрации и имели возможность открыто получать финансовые вливания из-за рубежа.

Между тем, ряд экспертов утверждают, что подобные меры могут привести к частичной утрате страной суверенитета, а заинтересованные структуры из-за рубежа, в том числе и политические, получат прямую возможность влиять на общественное мнение в Молдове.

Как подобные организации действуют на постсоветском пространстве, и есть ли среди них те, кто руководствуется принципом "вода камень точит"?

Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik Молдова дал политолог-международник из Берлина Александр Рар.

"Естественно, существуют ряд организаций, цель которых – борьба за западное влияние. Насколько мне известно, в вашей республике есть подобные мощные НПО с такими задачами", - заявил политолог. По его мнению, демонизировать такую деятельность не стоит.

"Однако следует их все же публично призвать к транспарентности, открытости и демократичности в своей деятельности, собственно к тому, за что многие из таких НПО ратуют", - отметил Рар.

По словам собеседника, надо настороженно относиться к ряду подобных неправительственных организаций, но не следует с ними воевать, поскольку, таким образом, это может привести к тому, что Молдова настроит всю Европу против себя.

"На Западе сегодня – тысячи подобных организаций. Суть деятельности политиков заключается в том, чтобы прислушиваться к советам таких НПО, но делать по-своему. Политика несомненно зависит от гражданского общества, но это не означает, что рекомендации, которые дают такие организации политикам, в том числе и в Молдове, следует воспринимать за чистую монету", - подчеркнул эксперт.

Гражданское общество при демократии должно быть активным, но в рамках закона, в рамках интересов государства, а не зарубежной диктовки. Тогда все будет действительно по-европейски", - подчеркнул эксперт.

Рар отмечает, что не стоит сваливать все общественные организации с западным финансированием в один общий котел и, что называется, "отделять мух от котлет".

Среди них много культурных, научных, исторических организаций, тех, кто занимается студенческим обменом на общеевропейском пространстве.

По словам политолога-международника, Молдова должна быть готова к тому, что агенты влияния западных структур скрыто будут пытаться изменить ситуацию в республике.

"Народу вашей страны надо быть готовым к тому, что так просто определенные силы не сдадутся. Естественно, могут быть предприняты продолжительные действия, попытки изменить ситуацию после выборов вспять. Не обязательно, что так произойдет, но все может быть. Однако, я думаю, что уроки "оранжевых революций", в разное время происходивших на пространстве СНГ, все хорошо усвоили", - подчеркнул Рар.

Президент Молдовы рассказал, к каким последствиям может привести утверждение закона о НКО в том виде, в котором инициативу одобрили в первом чтении.

Если закон о некоммерческих организациях примут, то это будет означать внешнее политическое вмешательство в жизнь Молдовы, уточнил Додон.

По словам главы государства, его приняли в первом чтении в парламенте еще при кабинете министров Павла Филипа, после чего ни одно последующее правительство не поднимало вопроса об этом законе.

Однако сейчас, как уточнил президент, некоторые оппоненты и западные партнеры начали настаивать на принятии этого закона. Все потому, что в нем четко прописано, что НКО могут оказывать услуги политическим партиям, а также получать финансирование из-за рубежа.

"Это значит, что открывают НКО, где ребятам из Гарварда дают пару миллионов долларов, потом эта организация вместе с партией Майи Санду, Андрея Нэстасе или любой другой начинает политическую деятельность. При этом, у партии официальных доходов нет. Это означает внешнее политическое вмешательство в жизнь Молдовы", - пояснил Додон.

По его словам, многие политики говорят, что если закон не примут, то Молдова не получит финансирование от ЕС.

Но при таких условиях, как считает глава государства, это финансирование стране не нужно.

Президент напомнил, что ранее было много разговоров о предстоящей финансовой помощи от ЕС, но потом выяснялось, что эти средства предназначены не для социальных и экономических нужд страны, а выделяются различным НКО.

Молдавский премьер Ион Кику считает, что в республике следует принять закон о НКО, однако некоторые его положения следует пересмотреть.

"Мы не против этого закона, он необходим, но редакция, за которую голосовали в 2018 году, неприемлема. Молдова через эти НКО по большей части потеряет свою независимость. Это будет финансирование политической деятельности через неправительственные организации" - заявил глава кабмина.

Как уточнил премьер, страна должна контролировать подобную внутреннюю деятельность, как и любое другое уважающее себя государство.

Также Кику выразил надежду, что в парламенте проголосуют только за доработанный закон о НКО.

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