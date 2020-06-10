В столице появится аллея, которая соединит парки "Бутояш" и "Ла Извор"

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. В парке "Бутояш", расположенном в столичном секторе Буюканы, появится обустроенная аллея протяженностью в 1,9 километра. По планам властей, вскоре она будет продлена до парка "Ла Извор". Об этом сообщил градоначальник Ион Чебан.

По словам главы кишиневской администрации, ожидается, что работы по обустройству пешеходной зоны будут завершены через месяц.

"Аллея будет освещена, будут установлены скамейки и урны для мусора. Длина аллеи составит 1,9 километра, а ширина - 1,6 метра", - отметил Чебан.

Расходы по обустройству пешеходной зоны взяла на себя строительная компания, а городская мебель будет приобретена претурой сектора Буюканы. Аллея должна соединить улицу О. Гибу с улицей Л. Деляну у выхода на Балканское шоссе. Впоследствии она будет продлена до улицы Каля Ешилор и облегчит доступ пешеходам к парку "Ла Извор".

"Наша задача - завершить в течение месяца строительство. На втором этапе мы обеспечим пешеходную связь между верхними и нижними Буюканами, а претура - аллею городской мебелью и детской площадкой", - заявил претор сектора Буюканы Вадим Брынзанюк.

Тем временем, примар уточнил, что внедрение проекта началось раньше, когда по просьбе местных жителей и по настоянию фракции ПСРМ в мунсовете была обустроена пешеходная аллея длиной 400 метров от улицы Парис до улицы О. Гибу.

"Мы создаем для жителей столицы условия для приятного времяпрепровождения вместе с семьей", - сообщил Чебан.

К настоящему моменту также ведутся работы по благоустройству столичного парка "Ла Извор". Примэрия планирует восстановить там пешеходные дорожки, что обеспечит связь между 4 озерами парка общей протяженностью в 7,8 километра. Также будет установлено уличное освещение и скамейки. Появятся и дорожки для велосипедистов.

Кроме того, там ведутся работы по строительству стадиона на 1100 мест. Ожидается, что проект будет завершен к концу июля.

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