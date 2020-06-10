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Врач

Эксперт: в следующие 10 дней число заражений COVID-19 может вырасти

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICI
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1329)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200610/30528681/ekspert-v-sleduyuschie-10-dney-chislo-zarazheniy-covid-19-mozhet-vyrasti.html

К среде, 10 июня, количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 10 тысяч 25.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. В течение десяти дней количество случаев инфицирования коронавирусом нового типа может вырасти до 300-400 в сутки. Об этом заявила эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук в комментарии радиостудии Sputnik.

Комментируя ситуацию с коронавирусом нового типа в стране, собеседница отметила, что республика выполнила все рекомендации Всемирной организации здравоохранения для предотвращения заражений, однако передача инфекции на местном уровне продолжается. Эксперт рассказала, что, по ее мнению, необходимо предпринять властям.

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© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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"Первая мера – идентифицировать всех больных при помощи семейных врачей, а вторая – изолировать людей под наблюдение властей. Многие заразились, но были на амбулаторном лечении. Следующий шаг – найти тех, кто контактировал с больными, и изолировать их. Так мы остановим распространение вируса. Будут единичные вспышки, но не будет массового распространения", - сказала Токарчук.

Эти меры предполагают массовое тестирование граждан.

"Трудно сказать, почему не проверяют всех, кто контактировал, всех, кто болен. Это обязательный компонент, если мы хотим контролировать пандемию. Пока мы находимся на уровне низкого коллективного иммунитета, заражения будут продолжаться", - добавила эксперт.

Динамика подтвержденных случаев COVID-19 растет, и, как отметила специалист, сложно прогнозировать, устремятся ли эти показатели вниз, или Молдова плавно перейдет с первой волны во вторую, которая ожидается осенью.

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"Думаю, через 10 дней после посещения кладбищ вирус из Кишинева "отправился" в села, и, как по цепочке, общее число случаев ежедневно будет расти на 300-400", - считает эксперт.

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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По ее словам, ответственность за распространение вируса лежит и на обществе. "Ежедневно выхожу на улицу в маске, так как вирус передается воздушно-капельным путем. Каждый должен сознательно относиться к себе", - сказала Токарчук.

К среде, 10 июня, количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 10 тысяч 25, из них - тысяча 56 в Приднестровье. Число излечившихся от коронавируса нового типа превысило 5,9 тысячи, всего скончались 367 пациентов.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1329)

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