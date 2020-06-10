Как в Приднестровье организуют голосование по поправкам к Конституции России

Оказание Посольству РФ содействия в организации голосования по изменениям конституционных норм обсудили на совещании у руководства региона.

ТИРАСПОЛЬ, 10 июня – Sputnik. В Левобережье Днестра будут организованы два избирательных участка, на которых российские граждане, проживающие в регионе, смогут отдать свой голос в поддержку либо выразить несогласие с предлагаемыми конституционными изменениями. Оказание Посольству России содействия в проведении голосования по изменениям норм Конституции РФ обсуждали на совещании на площадке Администрации лидера Приднестровья .

"Организация голосования - это решение российской стороны. Оба участка – тираспольские. Они будут расположены по-соседству, но строго разграничены", - подчеркнули в пресс-службе Вадима Красносельского.

Участок, который предназначен для голосования российских военнослужащих и членов их семей, развернут на базе воинской части Оперативной группы российских войск в Приднестровье. Второй избирательный участок будет действовать неподалеку от Дома офицеров на прицерковной площадке храма Андрея Первозванного. Недавно доступ в церковь сделали свободным, оградив храм от основной территории воинской части. Посетители двух участков не будут пересекаться. Каждый сектор обеспечен отдельным входом и выходом.

На совещании обсудили требования, предъявляемые к организации процесса голосования Роспотребнадзором и ЦИК РФ, а также санитарной службой Приднестровья.

"Социальная дистанция, дезинфекция рук и масочный режим – безоговорочны. Это позиция не только приднестровского руководства, но и российской стороны", - отмечали на совещании.

Возможность проголосовать на тираспольском участке предоставят всем приднестровским россиянам, независимо от места проживания и прописки. Массовой доставки граждан из других районов не предусмотрено в связи с повышенным риском инфицирования в условиях компактного нахождения большого количества людей в транспортных средствах и ограниченности пропускной способности одного избирательного участка.

Голосование будет организовано в свободном порядке с соблюдением мер безопасности. Членов избирательных комиссий в преддверии мероприятия и накануне дня голосования протестируют на наличие COVID-19.

Избирательные участки будут открыты 1 июля с 8.00 до 20.00.

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