Реформа в действии: в Молдове изменят финансирование вузов

КИШИНЕВ, 10 июня - Sputnik. В Молдове изменится система финансирования вузов. Соответствующий проект закона утвердило правительство на очередном заседании в среду. В общей сложности речь идет о 16 учебных заведениях страны, которые в начале 2013-го года перешли на финансовую автономию.

Смена подхода

Как отмечают в министерстве образования, науки и исследований, применение новой методологии приведет к более эффективному использованию финансовых средств, выделяемых университетам из государственного бюджета.

В ведомстве поясняют, что с 2014-го года процесс происходил по стандартной схеме: деньги перечислялись, исходя из количества студентов. С 1 января 2021-го года на смену придет отдельная методология, которая, помимо числа студентов. будет учитывать степень сложности образовательных программ в рамках лицензиата и мастерата, а также включать в себя поддержку достижений, модернизацию материальной и дидактической базы.

Таким образом, от общей суммы, которая поступает в вузы из государственного бюджета, 75% пойдет на стандартные выплаты по количеству студентов, 25% - на поддержку сделанных достижений и 5% - на модернизацию материальной и дидактической базы.

На пороге масштабной реформы

Ранее министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров анонсировал масштабную реформу системы высшего образования Молдовы. Как пояснил глава ведомства, в последние годы в республике сокращается число студентов, в то время как количество вузов остается прежним.

Он напомнил, что в последнее время прозвучало много слов о том, что финансирование университетов происходит нетранспарентным образом. Местные и международные эксперты подчеркивают, что нужно направлять средства сильным вузам. На первом этапе реформы предполагается слияние Института международных отношений и Госуниверситета имени Дмитрия Кантемира, которые поглотит Государственный университет Молдовы.

"Обращаю внимание, что этот процесс не предусматривает закрытие учебных программ, а предполагает, что деньги будут направлены на образование, а не на административные процессы", - сказал Игорь Шаров.

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