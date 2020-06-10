Столичная больница получила имя академика Георге Палади

Решение было принято в знак признания заслуг выдающегося медика и ученого, которому недавно исполнился 91 год.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Столичная клиническая больница №1 была названа в честь академика Георге Палади. Это решение принял муниципальный совет по предложению примара (мэра) Иона Чебана в знак признания заслуг выдающегося врача и его вклада в развитие общественного здравоохранения в Молдове.

Палади является основателем акушерско-гинекологической службы в Молдове. Также по его инициативе в Кишиневе в середине 60-х годов прошлого века был создан Институт матери и ребенка.

Ветеран отечественной медицины более 70 лет трудился в кишиневской клинической больнице № 1, недавно ему исполнился 91 год.

По словам генерального примара Кишинева Иона Чебана, академик - выдающийся ученый, который остается образцом для будущих поколений врачей.

Новое название медицинского учреждения, которое располагается на улице Мелестиу, 20 — "Государственное медико-санитарное учреждение Муниципальная клиническая больница № 1 имени Георге Палади". Новое название будет зарегистрировано в установленном порядке в Агентстве публичных услуг.

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