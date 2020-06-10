В Молдове подтверждены еще 296 случаев инфицирования коронавирусом

Общее количество подтвержденных заражений COVID-19 в Молдове, по данным Минздрава, достигло 10 тысяч 321.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 296 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них четыре — в Приднестровье, сообщили в среду вечером в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее количество официально диагностированных COVID-19 в Молдове достигло 10 тысяч 321 человека.

По данным ведомства, за последние сутки были проведены тысяча 587 тестов, в том числе повторно — 395.

Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился и у 31 сотрудника системы здравоохранения, в том числе у 4 врачей, 21 медсестры и 6 работников из вспомогательного персонала.

Общее число вылечившихся достигло 5 тысяч 930 человек.

Минздрав сообщает еще о четырех случаях гибели пациентов от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

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