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Centrul COVID-19 Chișinău

В Молдове подтверждены еще 296 случаев инфицирования коронавирусом

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICI
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1329)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200610/30532856/podtverzhdeny-koronavirus.html

Общее количество подтвержденных заражений COVID-19 в Молдове, по данным Минздрава, достигло 10 тысяч 321.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 296 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них четыре — в Приднестровье, сообщили в среду вечером в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

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Таким образом, общее количество официально диагностированных COVID-19 в Молдове достигло 10 тысяч 321 человека. 

По данным ведомства, за последние сутки были проведены тысяча 587 тестов, в том числе повторно — 395.

Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился и у 31 сотрудника системы здравоохранения, в том числе у 4 врачей, 21 медсестры и 6 работников из вспомогательного персонала.

Общее число вылечившихся достигло 5 тысяч 930 человек.

Минздрав сообщает еще о четырех случаях гибели пациентов от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1329)

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Теги:
коронавирус


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