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Общественный транспорт

Ион Чебан: хотелось бы, чтобы новые автобусы прибыли в Кишинев уже осенью

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200610/30533764/ion-cheban-khotelos-by-chtoby-novye-avtobusy-pribyli-v-kishinev-uzhe-osenyu.html

Власти столицы готовятся к кардинальному обновлению парка — речь идет как о закупке готовых машин, так и о сборке.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан подписал распоряжение о создании рабочей группы, которой предстоит заняться подготовкой процедуры покупки ста новых автобусов для Кишинева. Об этом градоначальник заявил в социальной сети Facebook.

В состав группы вошли ответственные лица из аппарата примэрии. После обсуждения спецификации новых автобусов будет объявлен прием заявок для участия в конкурсе. По словам Чебана, планируется, что новые автобусы могут прибыть в Кишинев в скором времени.

"Хотелось бы, чтобы этот процесс прошел как можно быстрее, чтобы уже осенью этого года автобусы поступили в распоряжение горожан", - написал примар.

Parlament Poliție
© Sputnik / Miroslav Rotari
Вкладывать в ремонт невыгодно: автобусный парк готовится к сборке машин
Он также отметил, что муниципальный совет Кишинева поддержал решение о получении кредита для приобретения 35 троллейбусов, в том числе пяти сочлененных пассажирских машин.

Ранее сообщалось, что кишиневский автобусный парк к осени будет готов начать сборку новых транспортных единиц. Планируется, что на территории парка начнут работать "отверточное" производство, а также современная линия диагностики. По словам представителей автобусного парка, в течение трех лет на этих мощностях можно будет собрать около 150 машин.

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Теги:
автобусы


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