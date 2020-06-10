Ион Чебан: хотелось бы, чтобы новые автобусы прибыли в Кишинев уже осенью

Власти столицы готовятся к кардинальному обновлению парка — речь идет как о закупке готовых машин, так и о сборке.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан подписал распоряжение о создании рабочей группы, которой предстоит заняться подготовкой процедуры покупки ста новых автобусов для Кишинева. Об этом градоначальник заявил в социальной сети Facebook.

В состав группы вошли ответственные лица из аппарата примэрии. После обсуждения спецификации новых автобусов будет объявлен прием заявок для участия в конкурсе. По словам Чебана, планируется, что новые автобусы могут прибыть в Кишинев в скором времени.

"Хотелось бы, чтобы этот процесс прошел как можно быстрее, чтобы уже осенью этого года автобусы поступили в распоряжение горожан", - написал примар.

Он также отметил, что муниципальный совет Кишинева поддержал решение о получении кредита для приобретения 35 троллейбусов, в том числе пяти сочлененных пассажирских машин.

Ранее сообщалось, что кишиневский автобусный парк к осени будет готов начать сборку новых транспортных единиц. Планируется, что на территории парка начнут работать "отверточное" производство, а также современная линия диагностики. По словам представителей автобусного парка, в течение трех лет на этих мощностях можно будет собрать около 150 машин.

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