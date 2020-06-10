За незаконные гонки можно угодить в тюрьму

В Молдове решили изменить Уголовный кодекс. Поводом для этого стала резонансная авария в Кишиневе, в которой погибли водитель и пассажир такси, а еще несколько человек пострадали.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. В УК добавится статья 264 (2) "Проведение незаконных гонок", соответствующее предложение одобрено на заседании правительства в среду.

"Участие водителей в несанкционированных соревнованиях, конкурсах или тренировках на дорогах общего пользования наказывается или штрафом в размере 650 условных единиц (32,5 тысячи леев – ред.), либо неоплачиваемым трудом в пользу общества в течение 180-240 часов и / или лишением прав на управление транспортным средством до двух лет", - отмечено в пояснительной записке к инициативе.

А вот в случае организации гонок штраф составит уже 1350-1500 у.е. (67,5 – 75 тысяч леев). Время на общественно-полезные работы остается то же - 180-240 часов. Что касается срока заключения, то он составит от одного до двух лет.

"Цель этого проекта привлечение уже к уголовной ответственности участников и организаторов незаконных гонок... Санкционируются и простые участники, и организаторы, если нанесен материальный ущерб, инцидент привел к летальному исходу или получению травм", - сказал глава Минюста Фадей Нагачевский.

По его словам, если водитель при этом находится в состоянии алкогольного опьянения, то ему может грозить и до восьми лет лишения свободы.

Глава правительства Ион Кику отметил, что этот проект – реакция, мера наказаниях тех, кто подвергает опасности жизни других.

"Эта инициатива связана с феноменом организации незаконных гонок, особенно в течение ночи, из-за них месяц назад произошла серьезная авария в Кишиневе. Тогда погибли несколько человек", - сказал Кику.

Инициативу о дополнении Уголовного кодекса должны после этого рассмотреть и утвердить в парламенте.

В ночь на 17 мая в центре столицы произошла серьезная авария, в результате которой погибли двое человек. Аварию спровоцировал водитель Audi, который на большой скорости проехал на красный свет светофора и врезался в такси. Происшествие вызвало большой резонанс в обществе.

Президент Молдовы Игорь Додон попросил руководство МВД детально расследовать эту трагедию и привлечь к ответственности виновных. Он также обратился к правительству с призывом в срочном порядке усилить меры по контролю за соблюдением правил дорожного движения и скоростного режима, поскольку именно превышение скорости является главной причиной дорожно-транспортных происшествий в Молдове.

Затем правительство разработало законопроект об ужесточении наказания за организацию и участие в незаконных уличных гонках. Согласно этой норме, соответствующее деяние будет приравнено к преступлению.

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