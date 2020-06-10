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Реет флаг.

Национальная стратегия развития Молдовы до 2030 года утверждена правительством

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200610/30534233/natsionalnaya-strategiya-razvitiya-rm-do-2030-goda-utverzhdena-pravitelstvom.html

Перспективный документ должен стать "дорожной картой" комплексного укрепления экономической стабильности и обеспечения социального роста на ближайшее десятилетие.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Национальная стратегия развития "Молдова-2030" была утверждена в среду на заседании правительства.

Документ рассчитан на десятилетие и содержит основные направления, которые должны стать приоритетами страны в области экономики, социального и институционального развития.

Цель Стратегии заключается в повышении уровня жизни населения Республики Молдова. Среди основных задач, которые предстоит решать властям - прекращение оттока молодежи из страны, улучшение инвестиционного климата, создание новых рабочих мест, привлечению в экономику специалистов новой формации.

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В документе указаны четыре основных направления, на которых необходимо сосредоточить внимание: устойчивая экономика, крепкий социальный и человеческий капитал, эффективные институты, окружающая среда.

Для решения этих задач предлагается принять меры для сглаживания экономического неравенства, расширения доступа людей к инфраструктуре и коммунальным услугам, улучшения условий труда и сокращения "серого" сегмента на рынке рабочих рук с перспективой полной ликвидации нелегальной занятости.

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Теги:
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