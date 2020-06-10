Музыкальные таланты Молдовы приглашаются на всероссийский интернет-конкурс

Заявки на участие в международном творческом состязании вокалисты и музыканты могут подать до конца текущего месяца.

КИШИНЕВ, 10 июня – Sputnik. Открыт прием заявок на интернет-конкурс "Музыкальные таланты России" для всех соотечественников, в том числе из Молдовы. Отправить свой запрос на участие можно до 30 июня.

"Возможность принять участие в конкурсе позволит соотечественникам за рубежом продемонстрировать свои способности жюри и откроет новые пути для их реализации в музыкальной сфере", - отметили в организационном комитете.

Всероссийский интернет-конкурс "Музыкальные таланты России" был задуман как онлайн платформа, дающая возможность максимально широкому кругу музыкантов выступить перед именитыми педагогами и мастерами исполнительского искусства.

В 2015 году в нем приняли участие более 200 одаренных музыкантов. Церемония награждения и гала-концерт лауреатов состоялись в декабре 2015 года на сцене Большого концертного зала Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных.

В 2020 году онлайн-формат конкурса особенно актуален в условиях введения карантина во многих странах мира и закрытия границ.

В составе жюри, как и прежде, - выдающиеся представители российской музыкальной культуры: народные и заслуженные артисты России, доценты и профессора Московской государственной консерватории им.П.И. Чайковского и РАМ им.Гнесиных.

II Всероссийский интернет-конкурс "Музыкальные таланты России" проводится АНО "Экология культуры" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Федерального агентства "Россотрудничество", Российской академии музыки имени Гнесиных и радиостанции классической музыки "Орфей".

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