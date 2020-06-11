COVID-19 меняет правовое поле: закон о местной власти может быть изменен

Депутаты предлагают законодательно закрепить для советов всех уровней возможность проведения заседаний онлайн в случае режим ЧП.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Группа депутатов разработала законопроект, предусматривающий внесение поправок в Закон о местном публичном управлении, а также в Закон о статусе муниципия Кишинев, которые допускают возможность проведения заседаний в удаленном режиме. Правительство концептуально поддержало этот документ, однако в связи с техническими неточностями вернуло его авторам.

Законодатели предлагают следующее: "заседание местного совета/муниципального совета может проводится посредством электронных средств, на онлайн-платформе для видеоконференций, в соответствии с утвержденным местным советом/муниципальным советом положением".

В поправках, однако, оговорено, что эта возможность предусмотрена "только в случае экстренной необходимости". Вместе с тем авторы предлагают наделить советы правом голосовать онлайн.

"Муниципальный/местный совет может установить порядок принятия отдельных решений, тайным, поименным или электронным голосованием", - гласит текст документа.

Между тем докладчик, министр юстиции Фадей Нагачевский сообщил, что концептуально ведомство поддерживает эту инициативу, однако некоторые положения требуют доработки.

"Предлагаем авторам пересмотреть, улучшить этот проект и еще раз направить его правительству", - подчеркнул он.

Минюст в частности, обратил внимание, что для запуска этого механизма недостаточно внесения правок в Закон о местном публичном управлении и Закон о статусе муниципия Кишинев. Изменению также подлежат целый ряд сопутствующих законов, таких как, например, как Административный кодекс РМ.

Кроме того, ведомство указывает, что проект также должен предусматривать сроки, в течение которых юридические акты должны быть приведены в соответствие с решениями, утвержденными во время подобных заседаний.

Минюст к этому добавил, что при таких условиях местную публичную власть необходимо финансового поддержать для реализации этой возможности.

"Мы должны понимать, сколько будет стоить внедрение этого проекта", - сказал министр юстиции.

В свою очередь, исполнительный директор Конгресса местных властей Молдовы (CALM) Виорел Фурдуй сообщил для Sputnik Молдова, что в республике такие прецеденты уже были, например в Страшенах и еще ряде населенных пунктов Молдовы.

"Госканцелярия ранее выступила с объяснениями, как следует проводить заседания онлайн, и как правильно голосовать", - сообщил Фурдуй.

Руководитель Конгресса приветствовал этот законопроект. Он подчеркнул, что некоторые возникающие вопросы юридического характера легко разрешимы. В частности, речь идет о механизме голосования. По словам Фурдуя, в нескольких примэриях, где уже прошли удаленные заседания, советники высказывали свою волю номинально.

"Да, процедура затягивается, потому что председательствующему приходится обращаться к каждому местному избраннику по отдельности. Но, опять же, мы не видим в этом проблемы", - добавил он.

Фурдуй подчеркнул, что, с одной стороны, необходимо утвердить эту норму на законодательном уровне и четко, детально прописать механизм. А с другой, распространить этот инструмент не только на кризисные случаи.

"Бывают случаи - не набирается кворум по объективным причинам. В такихобстоятельствах этот механизм значительно упростил бы работу советов", - заключил Фурдуй.

В марте 2020 года в Молдове был объявлен режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса в мире. Положения ЧП накладывали большое количество ограничений, а многие коллективные органы государственной и местной власти фактически оказались парализоваными из-за угрозы распространения инфекции. В результате некоторые из них были вынуждены проводить заседания в онлайн пространстве, хоть законодательное поле и не предусматривало подобных возможностей.

В настоящий момент в парламенте зарегистрирован законопроект о внесении поправок в Регламент высшего законодательного органа. Он, как и упомянутый выше документ, предусматривает возможность заседания пленума в режиме онлайн в соответствии с регламентом, одобренным постоянным бюро.

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