12:11 11 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD17.29
  • RUB0.25
  • RON4.07
  • UAH0.65
Поиск
Грибы

Специалисты предупреждают: грибы могут быть очень опасны

© CC0 / Pixabay / Gellinger
Общество
Получить короткую ссылку
47 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200611/30531894/spetsialisty-preduprezhdayut-griby-mogut-byt-smertelno-opasny.html

В Национальном агентстве общественного здоровья сообщили, каких правил должны придерживаться граждане, чтобы избежать отравления грибами.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Эксперты предупреждают, что при первых симптомах отравления, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Грибы
© CC0 / Pixabay / pichler61
Трагедия в городе Резина: мать и дочь погибли от отравления грибами
Специалисты уточняют, что речь идет о грибах, собранных в лесу. Агентство предупреждает, что во избежание отравления и серьезных последствий граждане должны следовать правилам. Эксперты подчеркивают, что нельзя есть незнакомые грибы, особенно в сыром виде, не следует покупать грибы в неавторизованных местах. Также специалисты не советуют собирать грибы в городских парках, скверах, вблизи дорог или свалок.

В агентстве подчеркивают, что отравившийся грибами нуждается в срочной медицинской помощи, а от скорости ее оказания зависит жизнь пострадавшего. Также специалисты отмечают, что чем быстрее появляются первые симптомы отравления, тем оно сильнее:

"Уже в течение двух часов после употребления грибов могут появиться тошнота, рвота, диарея и повышенное потоотделение. Через 6 часов может появится головная боль, головокружение и обострение рвоты", - сообщили в агентстве.

Специалисты подчеркивают, что спустя трое суток после отравления может наступить смерть, от почечной недостаточности или тяжелого поражения печени.

В воскресенье 26-летняя девушка и ее 47-летняя мама скончались в результате отравления грибами. Также отравился трехлетний ребенок девушки, который был госпитализирован в состоянии комы. В среду он пришел в себя и уже идет на поправку.

По данным агентства, только за 2019 год от отравления грибами пострадали 88 человек, из них 15 несовершеннолетних. В результате двое человек погибли.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В октябре в Молдове 15 человек отравились грибами
Врачи предупреждают: придорожные грибы опасны для здоровья


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Собака в окне автомобиля в кинотеатре в в Снагове, Румыния.
Лучший друг везде с тобой
Посол Китая о Главном храме Вооруженных сил России.
Великолепно сделали, и всего за 2 года: посол КНР о Главном храме ВС России
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться