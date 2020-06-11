Специалисты предупреждают: грибы могут быть очень опасны

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Эксперты предупреждают, что при первых симптомах отравления, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
В агентстве подчеркивают, что отравившийся грибами нуждается в срочной медицинской помощи, а от скорости ее оказания зависит жизнь пострадавшего. Также специалисты отмечают, что чем быстрее появляются первые симптомы отравления, тем оно сильнее:
"Уже в течение двух часов после употребления грибов могут появиться тошнота, рвота, диарея и повышенное потоотделение. Через 6 часов может появится головная боль, головокружение и обострение рвоты", - сообщили в агентстве.
Специалисты подчеркивают, что спустя трое суток после отравления может наступить смерть, от почечной недостаточности или тяжелого поражения печени.
В воскресенье 26-летняя девушка и ее 47-летняя мама скончались в результате отравления грибами. Также отравился трехлетний ребенок девушки, который был госпитализирован в состоянии комы. В среду он пришел в себя и уже идет на поправку.
По данным агентства, только за 2019 год от отравления грибами пострадали 88 человек, из них 15 несовершеннолетних. В результате двое человек погибли.
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