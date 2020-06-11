Специалисты предупреждают: грибы могут быть очень опасны

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Эксперты предупреждают, что при первых симптомах отравления, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Специалисты уточняют, что речь идет о грибах, собранных в лесу. Агентство предупреждает, что во избежание отравления и серьезных последствий граждане должны следовать правилам. Эксперты подчеркивают, что нельзя есть незнакомые грибы, особенно в сыром виде, не следует покупать грибы в неавторизованных местах. Также специалисты не советуют собирать грибы в городских парках, скверах, вблизи дорог или свалок.

В агентстве подчеркивают, что отравившийся грибами нуждается в срочной медицинской помощи, а от скорости ее оказания зависит жизнь пострадавшего. Также специалисты отмечают, что чем быстрее появляются первые симптомы отравления, тем оно сильнее:

"Уже в течение двух часов после употребления грибов могут появиться тошнота, рвота, диарея и повышенное потоотделение. Через 6 часов может появится головная боль, головокружение и обострение рвоты", - сообщили в агентстве.

Специалисты подчеркивают, что спустя трое суток после отравления может наступить смерть, от почечной недостаточности или тяжелого поражения печени.

В воскресенье 26-летняя девушка и ее 47-летняя мама скончались в результате отравления грибами. Также отравился трехлетний ребенок девушки, который был госпитализирован в состоянии комы. В среду он пришел в себя и уже идет на поправку.

По данным агентства, только за 2019 год от отравления грибами пострадали 88 человек, из них 15 несовершеннолетних. В результате двое человек погибли.

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