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Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (ПГУ)

Главный вуз Приднестровья определил время набора абитуриентов

© Sputnik / Ирина Ляхова
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200611/30532351/glavnyy-vuz-pridnestrovya-opredelil-vremya-nabora-abiturientov.html

Выпускников общеобразовательных и профессиональных учебных заведений приглашают для поступления в главный вуз приднестровского региона.

ТИРАСПОЛЬ, 11 июня – Sputnik. С 15 июня в Приднестровском госуниверситете им. Т. Г. Шевченко начнется набор абитуриентов на дневную и заочную форму обучения на 2020-2021 годы. На сайте вуза представлены все адреса мест, где можно подать документы на поступление в ПГУ.

Предварительное тестирование в университете пройдет с 22 по 25 июня в Тирасполе, Бендерах и Рыбнице. При этом соискателей просят запомнить номер аудитории, где будет проходить экзамен, и явиться на него за 15-20 минут до начала.

Образование
© CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
Как в Приднестровье думают организовать сдачу экзаменов и прием абитуриентов
Абитуриентам при себе надо иметь не только паспорт, но и защитную маску, а также две черные гелевые ручки. Также строго необходимо будет соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга.

Выпускники общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, подавшие заявление на участие в предварительном тестировании, будут его сдавать по следующим адресам:

- город Тирасполь, ПГУ им. Т.Г. Шевченко, корпус №4, ул. Свердлова 73;

- город Бендеры, ул. Бендерского восстания, 7, Бендерский политехнический филиал ПГУ им. Т. Г. Шевченко;

- город Рыбница, ул. Гагарина, 12, Рыбницкий филиал ПГУ им. Т. Г. Шевченко.

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Теги:
вуз, абитуриенты, Приднестровье


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