Причудливый пляжный сезон: каким он будет в условиях пандемии

Чем отличается купальное лето в Приднестровье в нынешнем году, как позволительно будет отдыхать на водоемах и что подпадет под запрет.

ТИРАСПОЛЬ, 11 июня – Sputnik. В Приднестровье купальный сезон официально стартует 20 июня. Однако в этом году в связи с пандемией и необходимостью ввести некоторые запреты он пройдет несколько необычно.

Желательное соблюдение

Ограничения и запреты, конечно, не коснутся фасонов купальников, стиля плавания, да и самой возможности искупаться в водоеме. На все это действуют традиционные правила – в меру способностей, разумности и вкуса. Нововведения затронут требования, которые каждому надлежит будет соблюдать во время солнечных ванн и водных процедур. Эти нормы подготовил как инструкцию к применению Республиканский Центр гигиены и эпидемиологии Приднестровья.

Так, доступ на пляжи должен быть обеспечен при наличии нужного количества мест для соблюдения социальной дистанции - не менее двух метров. Посещать места отдыха у воды будет позволительно группами не более четырех человек. Причем ограничиться предлагают кругом близких родственников, членов семьи. Эпидемиологи настаивают на том, чтобы посетители воздержались от посещения общественных душевых и раздевалок.

Строгий запрет

Под строгий запрет подпадают всякого рода развлечения на пляже. Непосредственно на его территории, а также вблизи от нее запретят реализацию алкогольных и освежающих напитков, продуктов питания, а также приготовление блюд на открытом огне. Будет воспрещена работа развлекательных комплексов водных аттракционов, под которыми подразумеваются надувные горки, бананы, скутеры.

Впрочем, при этом не все развлечения подпадут под запрет и людям дадут возможность покататься на катамаранах. Но - с обязательным проведением дезинфекционной обработки, согласно инструкции перед началом работы и после каждого использования.

Особые требования предъявлены администрациям зон отдыха (пляжей). Они должна будут перед началом купального сезона провести подсыпку чистого песка, а также обеспечить проведение дезинфекции мест общего пользования (туалетов, душевых, раздевалок, скамеек) с применением соответствующих средств. И, согласно инструкции, следует это делать каждые два часа.

Также администрации обязаны предупреждать посетителей пляжа о необходимости соблюдения принципа социального дистанцирования, проведения профилактических мероприятий при COVID-19, соблюдения норм личной гигиены и правил поведения на воде. А соответствующую информацию необходимо будет размещать при входе на территорию.

После закрытия пляжа администрация должна будет также обеспечить основную уборку берега, раздевалок, туалетов, зеленой зоны, дезинфекцию туалетов.

А пока купальный сезон не наступил...

В Приднестровье купальный сезон еще не начался, но сотрудники аварийно-спасательного подразделения уже зафиксировали нарушения карантинных мер на городском пляже Бендер.

"Количество человек гораздо больше допустимого. Некоторые, вопреки запрету, употребляли спиртное. Шум, гам, веселье и многолюдные сборища. О социальной дистанции на пляже многие и не думают", - такая картина предстала перед правоохранителями.

По словам начальника аварийно-спасательного подразделения города Бендеры Олега Кизка, пока ограничиваются беседами и инструктажами о мерах безопасности.

"Вежливо напоминаем горожанам: карантин еще в действии, посещать пляж можно компанией не больше четырех человек, только совместно проживающие или близкие родственники. Расстояние между группами отдыхающих не менее двух метров. Распитие алкогольных напитков и употребление пищи в местах отдыха запрещено", - пояснил он.

Как сказал глава МВД Приднестровья Руслан Мова, на всех городских пляжах региона на службу уже заступили спасатели. Сейчас сотрудники территориальных АСП проходят ежегодные подготовительные курсы. К работе они будут допущены после сдачи зачетов.

"Пока же купальный сезон не стартовал, ежедневно патрулируется береговая линия Днестра. Отдыхающим объясняют, что в отсутствие спасателей в воду заходить небезопасно", - добавил глава МВД.

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