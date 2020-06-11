Экзотические цены: в Молдове цитрусовые стали почти на вес золота

В начале сезона созревания традиционных фруктов продавцы подняли цены на импортируемые в страну апельсины, лимоны, бананы и прочие экзотические плоды.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. В конце мая фактически завершился зимне-весенний сезон цитрусовых и экзотических фруктов в Молдове. Из-за увеличивающихся поставок на оптово-розничный рынок типичных для Молдовы косточковых фруктов и ягод нового урожая спрос на некоторые виды цитрусовых и экзотических плодов к началу текущего месяца упал в разы.

Первыми подорожали мандарины, которые, в основном поставляют из Турции. Молдавский потребитель традиционно предпочитает мандарины с кисловатым привкусом, характерным турецким.

В мае поставки мандаринов из Турции практически прекратились: производители истощили все свои запасы, а новый урожай появится не раньше сентября, пишет специализированный портал east-fruit.com.

Их место на молдавском рынке заняли испанские мандарины, но их поставки очень невелики и нерегулярны. В связи с этим цены на товарные остатки этих плодов приемлемого качества в супермаркетах Молдовы по сравнению с уровнем марта-апреля выросли почти вдвое - до 40 леев/кг (примерно 2,28 доллара США).

Сегмент турецкого импорта на молдавском рынке заняли испанские мандарины. Цена на них в начале лета увеличилась до 50-60 леев за килограмм.

Ежегодно в Молдову поставляется порядка 26-27 тысяч тонн цитрусовых. В нынешнем году поставки, вероятно, вырастут в связи с высоким спросом на эти плоды из-за пандемии коронавируса.

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