В Молдове продлили запрет на экспорт некоторых товаров

Запрет на экспорт медицинских масок, перчаток и дезинфицирующих средств ввели еще несколько месяцев назад в целях обеспечения внутренних потребностей Республики Молдова этими товарами.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Правительство Молдовы продлило до 30 июня запрет на экспорт медицинских масок, перчаток и дезинфицирующих средств. Такое решение принято на заседании кабмина.

Вице-премьер, глава Минфина Сергей Пушкуца напомнил, что для обеспечения внутренних потребностей Республики Молдова решением от 11 марта правительство запретило до 15 апреля 2020 года экспорт медицинских масок, перчаток и дезинфицирующих средств.

"Решением кабмина от 10 апреля и от 13 мая сроки ограничений на экспорт этих товаров продлили до 15 июня 2020-го. Учитывая, что COVID-19 продолжает распространяться по территории Молдовы, а число подтвержденных случаев сохраняется, предлагается продлить эти меры до истечения периода чрезвычайного положения в области здравоохранения, то есть до 30 июня включительно", - пояснил Пушкуца.

Как сказано в пояснительной записке к проекту, в зависимости от изменений ситуации правительство может вернуться к периоду действия этого ограничения для его продления или снятия.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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