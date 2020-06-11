В Молдове продлили запрет на экспорт некоторых товаров

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Правительство Молдовы продлило до 30 июня запрет на экспорт медицинских масок, перчаток и дезинфицирующих средств. Такое решение принято на заседании кабмина.
Вице-премьер, глава Минфина Сергей Пушкуца напомнил, что для обеспечения внутренних потребностей Республики Молдова решением от 11 марта правительство запретило до 15 апреля 2020 года экспорт медицинских масок, перчаток и дезинфицирующих средств.
Как сказано в пояснительной записке к проекту, в зависимости от изменений ситуации правительство может вернуться к периоду действия этого ограничения для его продления или снятия.
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.
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