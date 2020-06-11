Сколько стоит в Молдове "покупка" водительских прав

Спрос рождает предложение, и в стране некоторым удается купить водительские права, однако за такой "бизнес" в республике можно угодить в тюрьму.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Правоохранительные органы задержали мужчину из Дрокии, который получил от некой девушки 600 евро в обмен на помощь в получении водительского удостоверения.

"По словам заявительницы, подозреваемый заверил, что может повлиять на ответственных лиц одной из автошкол Дрокии, а также на некоторых членов экзаменационной комиссии. Взамен на 600 евро он пообещал, что поможет женщине сдать экзамены", - отметили в Национальном антикоррупционном центре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "извлечение выгоды из влияния". Мужчина рискует получить тюремный срок до шести лет или штраф. На данный момент подозреваемый находится изоляторе Антикоррупционного центра.

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