Сколько стоит в Молдове "покупка" водительских прав

"По словам заявительницы, подозреваемый заверил, что может повлиять на ответственных лиц одной из автошкол Дрокии, а также на некоторых членов экзаменационной комиссии. Взамен на 600 евро он пообещал, что поможет женщине сдать экзамены", - отметили в Национальном антикоррупционном центре.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "извлечение выгоды из влияния". Мужчина рискует получить тюремный срок до шести лет или штраф. На данный момент подозреваемый находится изоляторе Антикоррупционного центра.