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Центр COVID-19

Свежие данные Минздрава по ситуации с COVID-19: в каком состоянии пациенты

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1331)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200611/30539258/svezhie-dannye-minzdrav-po-situatsii-covid-19-v-kakom-sostoyanii-patsienty.html

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. К утру четверга в Молдове подтвержден 10 тысяч 321 случай инфицирования коронавирусом нового типа, из которых тысяча 60 - в Приднестровье. Об этом заявило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Centrul COVID-19 Chișinău
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICI
В Молдове подтверждены еще 296 случаев инфицирования коронавирусом

За последние сутки в центр COVID-19 в Кишиневе госпитализированы 72 человека с подозрением на COVID-19.

В тяжелом состоянии находятся 339 человек, 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 779 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждено тысяча 827 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 438, медсестры - 726, фельдшеры - 98, фармацевты - 20, вспомогательный персонал - 545 человек.

Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 371 человека, а выздоровевших - 6 тысяч 72.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1331)

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