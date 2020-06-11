Свежие данные Минздрава по ситуации с COVID-19: в каком состоянии пациенты

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. К утру четверга в Молдове подтвержден 10 тысяч 321 случай инфицирования коронавирусом нового типа, из которых тысяча 60 - в Приднестровье. Об этом заявило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки в центр COVID-19 в Кишиневе госпитализированы 72 человека с подозрением на COVID-19.

В тяжелом состоянии находятся 339 человек, 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 779 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждено тысяча 827 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 438, медсестры - 726, фельдшеры - 98, фармацевты - 20, вспомогательный персонал - 545 человек.

Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 371 человека, а выздоровевших - 6 тысяч 72.

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