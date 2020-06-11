Новый "желтый код": о чем предупреждают синоптики

В стране действуют сразу два предупреждения - оба метеорологические - кроме жары ожидаются и грозовые дожди.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила еще один "желтый код" метеоопасности. На этот раз в связи неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует в течение четверга, 11 июня.

"Сегодня, в период 13.00-23.00, ожидаются кратковременными дожди с грозами, местами с градом и усилением шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Кроме того, до 12 июня в стране действует "желтый код" метеоопасности в связи жаркой погодой.

"В указанный период на большей части республики ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33 градусов по Цельсию и выше", - отметили в ведомстве.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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