12:11 11 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD17.29
  • RUB0.25
  • RON4.07
  • UAH0.65
Поиск
Парк. Архивное фото

Новый "желтый код": о чем предупреждают синоптики

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1172)
190 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200611/30539812/novyy-zheltyy-kod-o-chem-preduprezhdayut-sinoptiki.html

В стране действуют сразу два предупреждения - оба метеорологические - кроме жары ожидаются и грозовые дожди.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила еще один "желтый код" метеоопасности. На этот раз в связи неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует в течение четверга, 11 июня.

"Сегодня, в период 13.00-23.00, ожидаются кратковременными дожди с грозами, местами с градом и усилением шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Кроме того, до 12 июня в стране действует "желтый код" метеоопасности в связи жаркой погодой.

"В указанный период на большей части республики ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33 градусов по Цельсию и выше", - отметили в ведомстве.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1172)

По теме

Как отдохнуть этим летом и надо ли учиться на каникулах


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Собака в окне автомобиля в кинотеатре в в Снагове, Румыния.
Лучший друг везде с тобой
Посол Китая о Главном храме Вооруженных сил России.
Великолепно сделали, и всего за 2 года: посол КНР о Главном храме ВС России
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться