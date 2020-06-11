Еще в одном пригороде Кишинева продолжают проводить электричество

До сих пор не во всех микрорайонах пригородов Кишинева есть электричество. Но решением этой проблемы активно занимаются столичные власти.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. У семей в новом микрорайоне села Добружа уже есть свет, первые дома начали подключать к электричеству. Об этом сообщил на своей странице в Facebook примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

По его словам, жители нескольких микрорайонов в этом населенном пункте на протяжении 8 лет были вынуждены жить в темноте.

"Теперь местные жители смогут пользоваться элементарными предметами, к которым до сих пор у них не было доступа. Первые семьи, подключенные к электричеству, уже успели купить некоторые электрические приборы", - написал Чебан.

Градоначальник поблагодарил поставщика электроэнергии за сотрудничество и поддержку при реализации проекта, который был отложен на несколько лет.

"Я рад, что вместе нам удалось создать условия, необходимые людям", - добавил глава кишиневской администрации.

Чебан уточнил, что в примэрии продолжат реализовывать начатые в пригородах проекты.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova