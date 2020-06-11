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Еще в одном пригороде Кишинева продолжают проводить электричество

© CC0 / Pixabay / billcosmos
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200611/30539988/esche-v-odnom-prigorode-chisinau-prodolzhayut-provodit-elektrichestvo.html

До сих пор не во всех микрорайонах пригородов Кишинева есть электричество. Но решением этой проблемы активно занимаются столичные власти.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. У семей в новом микрорайоне села Добружа уже есть свет, первые дома начали подключать к электричеству. Об этом сообщил на своей странице в Facebook примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

© CC0 / Pixabay / Bru-nO
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По его словам, жители нескольких микрорайонов в этом населенном пункте на протяжении 8 лет были вынуждены жить в темноте.

"Теперь местные жители смогут пользоваться элементарными предметами, к которым до сих пор у них не было доступа. Первые семьи, подключенные к электричеству, уже успели купить некоторые электрические приборы", - написал Чебан.

Градоначальник поблагодарил поставщика электроэнергии за сотрудничество и поддержку при реализации проекта, который был отложен на несколько лет.

"Я рад, что вместе нам удалось создать условия, необходимые людям", - добавил глава кишиневской администрации. 

Чебан уточнил, что в примэрии продолжат реализовывать начатые в пригородах проекты.

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