НКСС перечислила деньги на выплату пособий по временной нетрудоспособности

Выплата установленных пособий и пенсий в Молдове происходит в соответствии с графиком и без задержек.

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Национальная касса социального страхования (НКСС) перечислила 74,5 миллиона леев на выплату пособий по временной нетрудоспособности.

Число бенефициаров этой денежной помощи составляет 38 тысяч 760 человек. Для получения пособия необходимо обратиться на почту или в одно из банковских учреждений, с которыми у ведомства заключен договор о сотрудничестве.

"В числе уполномоченных банков - FinComBank, Energbank, EuroCreditBank, Eximbank, Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, Victoriabank, Comerţbank, Mobiasbanca, Banca Comercială Română", - сообщили в НКСС.

В то же время, согласно установленному графику, осуществлен перевод средств для выплаты пенсий, социальной помощи, помощи в холодный период года, государственных пособий, назначаемых за особые заслуги, ежемесячных государственных пособий, компенсаций участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и других.

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