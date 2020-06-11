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Молдавские леи

НКСС перечислила деньги на выплату пособий по временной нетрудоспособности

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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29 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200611/30540130/nkss-perechislila-dengi-na-vyplatu-posobiy-po-vremennoy-netrudosposobnosti.html

Выплата установленных пособий и пенсий в Молдове происходит в соответствии с графиком и без задержек.

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Национальная касса социального страхования (НКСС) перечислила 74,5 миллиона леев на выплату пособий по временной нетрудоспособности.

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© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Число бенефициаров этой денежной помощи составляет 38 тысяч 760 человек. Для получения пособия необходимо обратиться на почту или в одно из банковских учреждений, с которыми у ведомства заключен договор о сотрудничестве.

"В числе уполномоченных банков - FinComBank, Energbank, EuroCreditBank, Eximbank, Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, Victoriabank, Comerţbank, Mobiasbanca, Banca Comercială Română", - сообщили в НКСС.

В то же время, согласно установленному графику, осуществлен перевод средств для выплаты пенсий, социальной помощи, помощи в холодный период года, государственных пособий, назначаемых за особые заслуги, ежемесячных государственных пособий, компенсаций участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и других.

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Теги:
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