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Здание ООН

В Приднестровье намерены сотрудничать с ООН по правам человека

© CC0 / Pixabay / jensjunge
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200611/30540205/pridnestrove-namereny-sotrudnichat-s-un-po-pravam-cheloveka.html

Будет создана специальная рабочая группа, в которую войдут представители различных профильных ведомств Приднестровского региона.

ТИРАСПОЛЬ, 11 июня – Sputnik. В Приднестровье будет создана рабочая группа по подготовке в сотрудничестве с Организацией объединенных наций рамочных основ в области прав человека в регионе. Такое распоряжение подписал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Создать группу для развития и систематизации сотрудничества с ООН в области прав человека и ввиду необходимости применения единого комплексного подхода к правовому регулированию в сфере защиты прав и свобод человека в Приднестровье", - говорится в распоряжении.

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Организовать деятельность по подготовке в сотрудничестве с ООН обязуют главу внешнеполитического ведомства региона.

В рабочую группу войдут представители Аппарата уполномоченного по правам человека, законодательного собрания, прокуратуры, Минюста, Минздрава, Минпросвета, Минсоцзащиты, МВД, а также Конституционного и Верховного суда Приднестровья.

Под правовыми рамочными основами в области прав человека понимается комплексный документ, основанный на анализе рекомендаций экспертов ООН в сфере защиты прав и свобод человека, с учетом положений Cтратегии развития Приднестровья.

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Теги:
права человека, ООН, Приднестровье


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