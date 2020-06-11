В Приднестровье намерены сотрудничать с ООН по правам человека

Будет создана специальная рабочая группа, в которую войдут представители различных профильных ведомств Приднестровского региона.

ТИРАСПОЛЬ, 11 июня – Sputnik. В Приднестровье будет создана рабочая группа по подготовке в сотрудничестве с Организацией объединенных наций рамочных основ в области прав человека в регионе. Такое распоряжение подписал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Создать группу для развития и систематизации сотрудничества с ООН в области прав человека и ввиду необходимости применения единого комплексного подхода к правовому регулированию в сфере защиты прав и свобод человека в Приднестровье", - говорится в распоряжении.

Организовать деятельность по подготовке в сотрудничестве с ООН обязуют главу внешнеполитического ведомства региона.

В рабочую группу войдут представители Аппарата уполномоченного по правам человека, законодательного собрания, прокуратуры, Минюста, Минздрава, Минпросвета, Минсоцзащиты, МВД, а также Конституционного и Верховного суда Приднестровья.

Под правовыми рамочными основами в области прав человека понимается комплексный документ, основанный на анализе рекомендаций экспертов ООН в сфере защиты прав и свобод человека, с учетом положений Cтратегии развития Приднестровья.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova