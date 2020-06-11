В Приднестровье за месяц зафиксированы полтора десятка случаев заражения ВИЧ

Инфицированные были выявлены по итогам прошедшего массового обследования, его прошли более тысячи жителей региона.

ТИРАСПОЛЬ, 11 июня – Sputnik. В Приднестровье были выявлены 15 новых случаев ВИЧ. Об этом сообщает Центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

"В прошедшем месяце было обследовано 1115 граждан на ВИЧ, у 15 из них результат оказался положительным. К лечению высокоактивной антиретровирусной терапией приступили восемь человек", - заявили в центре.

Специалисты напоминают, что в случае ВИЧ-инфекции время играет решающую роль. Своевременное обращение за медицинской помощью дает возможность сохранить жизнь и здоровье не только себе, но и близким. В обратном случае могут развиться такие тяжелые болезни, как туберкулез, криптококковый менингит, тяжелые бактериальные инфекции и онкологические заболевания, в частности лимфомы и саркома Капоши.

По словам врачей, в отсутствии адекватного лечения ВИЧ переходит в СПИД – синдром приобретенного иммунного дефицита. Это уже комплекс болезней, особенно инфекционных, которые возникают на фоне ослабленного иммунитета и разрушают организм.

Рекомендуется проверять свой статус минимум раз в год. Если же у человека был незащищенный случайный половой контакт, или он провел татуаж или пирсинг нестерильным инструментарием, либо потреблял внутривенно психотропные вещества, он должен обязательно через месяц после возможного инфицирования пройти тест на ВИЧ.

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