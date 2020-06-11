Десять человек утонули в водоемах Молдовы с начала года

Спасатели призывают обратить особое внимание на несовершеннолетних, которым угрожает опасность во время бесконтрольного купания.

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. В Молдове началась кампания по предотвращению гибели людей на воде. Об этом заявили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

Старт кампании был отмечен учениями в столичном парке Валя Морилор, где спасатели отработали методику спасения утопающих и оказания первой помощи.

После завершения учений всем отдыхающим в парке у озера были вручены информационные материалы, призывающие соблюдать правила поведения во время отдыха близ водоемов.

Кроме того, сотрудники ГИЧС предупредили жителей столицы об опасности купания в нетрезвом виде, а также в водоемах, где нет спасательных станций. Особое внимание спасатели призывают обратить на несовершеннолетних.

По данным Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, с начала 2020 года в водоемах страны погибли десять человек, в том числе ребенок.

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