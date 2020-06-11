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Лопата

Страшное преступление в Тирасполе: предполагаемое орудие убийства – лопата

© CC0 / Pixabay / Goumbik
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200611/30542658/strashnoe-prestuplenie-v-tiraspole-predpolagaemoe-orudie-ubiystva--lopata.html

Расследование продолжается, ведутся оперативно-розыскные мероприятия. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

ТИРАСПОЛЬ, 11 июня – Sputnik. Во дворе частного дома на улице Щорса найдено тело 43-летнего мужчины с многочисленными повреждениями головы и шеи.

"Следственно-оперативная группа выехала на место. Выяснилось: в этом дворе находится заброшенная стройка, погибший регулярно приходил сюда кормить собаку", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

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Накануне мужчина отправился по данному адресу, но домой так и не вернулся. Тревогу забила его жена. Она сама начала поиски, и обнаружила тело на участке.

‌Эксперты-криминалисты, эксперты-биологи, кинологи со служебной собакой изучили место происшествия. Там же обнаружено предполагаемое орудие убийства - лопата.

Уже возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, назначен ряд экспертиз.

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Теги:
убийства, Приднестровье


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