Страшное преступление в Тирасполе: предполагаемое орудие убийства – лопата

ТИРАСПОЛЬ, 11 июня – Sputnik. Во дворе частного дома на улице Щорса найдено тело 43-летнего мужчины с многочисленными повреждениями головы и шеи.
"Следственно-оперативная группа выехала на место. Выяснилось: в этом дворе находится заброшенная стройка, погибший регулярно приходил сюда кормить собаку", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.
Эксперты-криминалисты, эксперты-биологи, кинологи со служебной собакой изучили место происшествия. Там же обнаружено предполагаемое орудие убийства - лопата.
Уже возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, назначен ряд экспертиз.
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