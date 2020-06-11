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Гагаузия.

Спикер парламента Гагаузии, инфицированный COVID-19: "Чувствую себя хорошо"

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1337)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200611/30542963/spiker-narodnogo-sobraniya-gagauzii-s-covid-19-chuvstvuyu-sebya-khorosho.html

Председатель Национального Собрания автономии прошел диагностику после того, как инфекция была выявлена у члена его семьи.

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Спикер регионального парламента Владимир Кысса сдал положительный тест на COVID-19. В настоящее время он находится дома в самоизоляции.

"Чувствую себя хорошо. Известно, что у нас у одного из сотрудников аппарата также диагностирован коронавирус", - сказал Кысса в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова.

Флаг Республики Молдова и Гагаузии
© Sputnik / Osmatesco
В Гагаузии будет открыт еще один COVID-центр
Председатель НСГ сдал тест на COVID-19 после того, как инфекция была выявлена у члена его семьи.

Ранее сотрудник аппарата Народного Собрания Гагаузии сообщил в Facebook, что у всех членов его семьи подтвердилась коронавирусная инфекция.

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Среди симптомов заболевания он отметил потерю обоняния и высокую температуру.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1337)

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Теги:
Гагаузия, коронавирус


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