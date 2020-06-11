Спикер парламента Гагаузии, инфицированный COVID-19: "Чувствую себя хорошо"

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Спикер регионального парламента Владимир Кысса сдал положительный тест на COVID-19. В настоящее время он находится дома в самоизоляции.
"Чувствую себя хорошо. Известно, что у нас у одного из сотрудников аппарата также диагностирован коронавирус", - сказал Кысса в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова.
Ранее сотрудник аппарата Народного Собрания Гагаузии сообщил в Facebook, что у всех членов его семьи подтвердилась коронавирусная инфекция.
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Среди симптомов заболевания он отметил потерю обоняния и высокую температуру.
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