Спикер парламента Гагаузии, инфицированный COVID-19: "Чувствую себя хорошо"

Председатель Национального Собрания автономии прошел диагностику после того, как инфекция была выявлена у члена его семьи.

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Спикер регионального парламента Владимир Кысса сдал положительный тест на COVID-19. В настоящее время он находится дома в самоизоляции.

"Чувствую себя хорошо. Известно, что у нас у одного из сотрудников аппарата также диагностирован коронавирус", - сказал Кысса в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова.

Председатель НСГ сдал тест на COVID-19 после того, как инфекция была выявлена у члена его семьи.

Ранее сотрудник аппарата Народного Собрания Гагаузии сообщил в Facebook, что у всех членов его семьи подтвердилась коронавирусная инфекция.

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Среди симптомов заболевания он отметил потерю обоняния и высокую температуру.

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